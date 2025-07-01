Военный учет 2025. Как будет работать Единый государственный реестр военнослужащих

В 2025 году будет создан и начнет функционировать Единый государственный реестр военнослужащих.

Как будет работать Единый государственный реестр военнослужащих

1. Допускается доступ к медицинской информации о пациенте во время информационного взаимодействия в случае получения МОУ результатов медицинских осмотров для определения пригодности к военной службе.

Реклама

2. Закреплено определение Государственного реестра военнослужащих. Это система для сбора, хранения, обновления, учета и защиты данных о военнослужащих ВСУ, ГССТ. Порядок ведения этого реестра утверждает Кабинет Министров Украины. Держателем и администратором является МОУ.

3. МОУ как держатель реестра отвечает за:

▪ формирование и реализацию государственной политики в сфере ведения и функционирования реестра, в частности вносит на рассмотрение КМУ соответствующие предложения;

▪ создание, функционирование и ведение реестра;

▪ проверку, анализ и обновление информации;

▪ электронное информационное взаимодействие Реестра с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, например демографическим, реестром налогоплательщиков, реестром призывников;

▪ другие полномочия, предусмотренные законодательством.

4. Администратор реестра (МОУ) занимается:

▪ созданием, внедрением и поддержкой работы реестра;

▪ технической поддержкой, хранением и защитой данных;

▪ разработкой и модернизацией программного обеспечения реестра.

5. Информация, которая содержится в реестре, имеет ограниченный доступ — ее не публикуют. Пользователи этой информации могут использовать ее только для выполнения задач, связанных с функционированием реестра, и должны обеспечивать ее надлежащую защиту.

6. МОУ информирует военнослужащих обо всех запросах относительно их данных и о любых изменениях в реестре.

7. Данные о военнослужащих после увольнения с военной службы хранятся до достижения ими предельного возраста, а информация о погибших — в течение 25 лет.

8. О начале работы Государственного реестра военнослужащих МОУ сообщает на своем сайте.

9. КМУ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Соответствующий закон направлен на подпись Президенту.

Напомним, постановление КМУ № 1487 регулирует постановку на воинский учет, его ведение по месту жительства, на работе и правила выдачи повесток.