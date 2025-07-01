Военный учет 2025. Как будет работать Единый государственный реестр военнослужащих
Военный учет (Фото: mr_tigga/depositphotos)
В 2025 году будет создан и начнет функционировать Единый государственный реестр военнослужащих.
Как будет работать Единый государственный реестр военнослужащих
1. Допускается доступ к медицинской информации о пациенте во время информационного взаимодействия в случае получения МОУ результатов медицинских осмотров для определения пригодности к военной службе.
2. Закреплено определение Государственного реестра военнослужащих. Это система для сбора, хранения, обновления, учета и защиты данных о военнослужащих ВСУ, ГССТ. Порядок ведения этого реестра утверждает Кабинет Министров Украины. Держателем и администратором является МОУ.
3. МОУ как держатель реестра отвечает за:
▪ формирование и реализацию государственной политики в сфере ведения и функционирования реестра, в частности вносит на рассмотрение КМУ соответствующие предложения;
▪ создание, функционирование и ведение реестра;
▪ проверку, анализ и обновление информации;
▪ электронное информационное взаимодействие Реестра с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, например демографическим, реестром налогоплательщиков, реестром призывников;
▪ другие полномочия, предусмотренные законодательством.
4. Администратор реестра (МОУ) занимается:
▪ созданием, внедрением и поддержкой работы реестра;
▪ технической поддержкой, хранением и защитой данных;
▪ разработкой и модернизацией программного обеспечения реестра.
5. Информация, которая содержится в реестре, имеет ограниченный доступ — ее не публикуют. Пользователи этой информации могут использовать ее только для выполнения задач, связанных с функционированием реестра, и должны обеспечивать ее надлежащую защиту.
6. МОУ информирует военнослужащих обо всех запросах относительно их данных и о любых изменениях в реестре.
7. Данные о военнослужащих после увольнения с военной службы хранятся до достижения ими предельного возраста, а информация о погибших — в течение 25 лет.
8. О начале работы Государственного реестра военнослужащих МОУ сообщает на своем сайте.
9. КМУ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
Соответствующий закон направлен на подпись Президенту.
Напомним, постановление КМУ № 1487 регулирует постановку на воинский учет, его ведение по месту жительства, на работе и правила выдачи повесток.