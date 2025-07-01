Мобилизация с 1 июля: кто должен стать на воинский учет в Украине

С 1 июля мобилизация в Украине не меняется. NV напоминает, какие правила и обязанности для военнообязанных и как стать на воинский учет.

Военный учет: что это такое

Постановление № 1487 регулирует постановку на воинский учет, его ведение по месту жительства, на работе и правила выдачи повесток.

Военный учет в Украине осуществляют территориальные центры комплектования, местные органы самоуправления, если нет ТЦК (села, поселки, поселения городского типа), работодатель и дипломатические украинские учреждения за рубежом.

Военный учет в Украине происходит:

по месту жительства в ТЦК или органах самоуправления;

на работе;

в дипломатических учреждениях за рубежом;

Органы СБУ и ГУР Украины проводят воинский учет по собственным спискам для своих работников.

Почему в Украине надо стать на воинский учет с 1 июля

Задачами воинского учета являются:

образование военного резерва человеческих ресурсов, накопление военно-обученных человеческих ресурсов, необходимых для укомплектования Вооруженных Сил, других военных формирований в мирное время и в особый период;

проведение анализа количественного состава и качественного состояния призывников, военнообязанных и резервистов для их эффективного использования в интересах обороны и национальной безопасности государства;

своевременное оформление военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов;

организация своевременного бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

обеспечение контроля за состоянием воинского учета в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях;

обеспечение контроля за соблюдением призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета;

обеспечение граждан Украины информацией о выполнении ими воинского долга.

С какого возраста надо стать на воинский учет

Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников. Призыв на срочную службу проводится с 18 до 27 лет — это возраст, в котором поставленные на воинский учет мужчины считаются призывниками.

После того, как мужчина пройдет срочную службу, обучение на военной кафедре или закончит обучение курсантом ВУЗа, он переводится на службу в запас — с этого времени он становится военнообязанным. Минимально военнообязанными могут стать, если прошли военную службу по призыву с 18 лет, максимально — с 27 лет.

Для постановки на воинский учет военнообязанных лицо проходит ВВК, сдает приписное свидетельство и получает военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Постановка на воинский учет обязательна по месту жительства в случае изменения административных единиц — переезд в другой город, область, за границу. В течение семи дней необходимо лично прибыть в ТЦК по новому месту жительства, или в дипломатическую службу для постановки на воинский учет.

Военный учет женщин предусматривает, что необходимые данные для постановки на воинский учет передают ВУЗы в ТЦК, на территории которых находится заведение. Женщины получают временное удостоверение военнообязанного, с которыми они становятся на учет в ТЦК по месту жительства.