В Киевской области 15-летний водитель спровоцировал ДТП: погиб несовершеннолетний пассажир, еще шестеро получили ранения

В Бучанском районе Киевской области 15-летний водитель Opel Vectra, не справившись с управлением, въехал с проезжей части в кювет, где столкнулся с деревом.

Об этом сообщает областная полиция во вторник, 21 октября.

Отмечается, что инцидент произошел на днях в селе Мигалки. В результате ДТП погиб 14-летний пассажир. Еще шестеро несовершеннолетних пассажиров получили повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Правоохранители сообщили, что начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Статья предусматривает наказание в виде восьми лет лишения свободы.