В Киеве будут судить работника прокуратуры Андрея Молочного, который насмерть сбил женщину

В суд направили обвинительный акт против бывшего работника прокуратуры и сына комика-предателя Андрея Молочного, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельную аварию в Киеве .

Об этом во вторник, 21 октября, сообщила киевская городская прокуратура.

Старшим группы прокуроров в этом уголовном производстве является генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Расследование установило, что вечером 19 июля 2025 года мужчина выехал на пешеходную зону на улице Большая Васильковская и сбил 61-летнюю женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм женщина погибла. После наезда Молочный пытался скрыться, но его задержали. Проверка показала, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Молочному предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти человека, и оставление потерпевшей без помощи.

21 июля суд отправил Андрея Молочного под стражу до 17 сентября без права на внесение залога.

Журналист 1+1 Медиа Константин Андриюк сообщал, что подозреваемый оказался сыном комика-предателя Андрей Молочного, который еще в 2014 году переехал в Москву.

Андрей Молочный имеет пророссийские взгляды. Он отметился многочисленными антиукраинскими выступлениями и сообщениями. Вместе с другим коллегой, Антоном Лирником, Молочный начал работать в российском Comedy Club и выступает на корпоративах.