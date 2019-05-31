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В Харькове закрылась автошкола, где училась Зайцева

31 мая, 16:57
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В Харькове закрылась автошкола, где училась Зайцева - фото

UA: Харьков

Зайцева отсутствовала на занятиях в автошколе

В Харькове закрылась автошкола Транстур, где обучалась участница резонансного ДТП с шестью погибшими Елена Зайцева.

Об этом в эфире ОбозTV заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

По его словам, после проверки автошколе дали две недели на устранение всех выявленных нарушений в материально-технической базе.

«Понимая общественный резонанс, они решили их [нарушения] не исправлять, потому что им все равно не дали бы нормально жить после этого резонанса. Поэтому, наверное, они решили прекратить деятельность автошколы», — заявил Криклий.

Ранее Главный сервисный центр МВД Украины отозвал аккредитацию автошколы из-за нарушений.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Киевский районный суд Харькова приговорил фигурантов дела к 10 годам лишения свободы.

Защита Дронова и Зайцевой подали апелляционные жалобы на приговор. Зайцева просит пять лет условного наказания.

Теги:   Автошколы Елена Зайцева Харьков ДТП

Спецтема   Смертельное ДТП в Харькове

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