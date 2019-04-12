Резонансное ДТП в Харькове: работу автошколы, где училась Зайцева, приостановили Сегодня, 17:10 45 Цей матеріал також доступний українською UA: Харьков У автошколы есть две недели на устранение нарушений UA: Харьков

Главный сервисный центр МВД Украины временно отозвал аккредитацию автошколы, в которой училась Елена Зайцева.

Об этом UA: Харьков сообщила пресс-секретарь учреждения Юлия Кундель.

Согласно решению, в случае если руководство автошколы за две недели не устранит нарушения, то учебное заведение закроют.

Заместитель начальника управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж ранее сообщал, что во время проверки частной фирмы Транстур выявили ряд нарушений, в частности в ведении документации, переоборудовании транспорта и организации учебного процесса. По его словам, согласно графику посещений, Зайцева действительно отсутствовала на определенных занятиях.

Напомним, Киевский районный суд Харькова вынес приговор фигурантам дела о смертельном ДТП Геннадию Дронову и Елене Зайцевой. Согласно решению суда, обвиняемые получили максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.