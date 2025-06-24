Пенсии 2025. Как засчитать зарубежный страховой стаж для назначения пенсии в Украине

Украинцы могут получать пенсию в Украине за приобретенный за рубежом стаж (Фото: photovs / Depositphotos)

Украинцы, которые работают за границей, могут учесть страховой стаж, полученный за пределами страны, при назначении пенсии в Украине.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

На что влияет страховой стаж, приобретенный за рубежом

Недавно Правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, имеющее принципиальное значение для украинцев, которые работали или сейчас работают за рубежом. Отныне они могут учесть страховой стаж, полученный за пределами страны, при назначении пенсии в Украине.

К примеру: человек проработал в Украине 25 лет и еще 7 лет — за рубежом. Для назначения пенсии в возрасте 60 лет сейчас нужно иметь 32 года страхового стажа.

Если добавить (учесть) 7 лет страхового стажа за пределами Украины к стажу в Украине, — человек получит право на назначение пенсии в 60 лет.

В то же время, страховой стаж, приобретенный за пределами Украины, учитывается только для определения права на пенсию. Он не влияет на размер пенсии (за исключением отдельных стран, с которыми заключены соответствующие договоры).

Как подтвердить зарубежный страховой стаж и куда обращаться

Для этого нужно получить в стране, где вы работали, официальный документ (каждая страна имеет свои формы документов для подтверждения страхового стажа), который будет подтверждать, что вы работали официально и, соответственно, период работы в этом государстве может быть зачислен в страховой стаж.

Чтобы получить такой подтверждающий документ, надо обратиться в пенсионный орган государства, в котором вы работали (например, в Германии — это Немецкий фонд пенсионного страхования — Deutschen Rentenversicherung, в Италии — Национальный институт социального обеспечения — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Если же сложилась ситуация, что вы не имеете возможности получить такой документ (например, находитесь сейчас в Украине), есть еще один путь — обратиться в ближайшее территориальное отделение Пенсионного фонда Украины. Тогда для решения вашей проблемы ПФУ сделает запрос в Министерство иностранных дел Украины, которое, в свою очередь, направит запрос в пенсионный орган страны, где вы работали.

Для того, чтобы пенсия была назначена вовремя, нужно заранее позаботиться о наличии всех документов — за полгода-год до достижения пенсионного возраста (учитывая, что документооборот между странами требует времени).

Обратите внимание, что иногда могут встречаться случаи, когда пенсионный орган страны, где вы работали, не владеет полной информацией о вас (например, вы работали в то время, когда не были введены в действие современные цифровые системы учета информации).

Такая ситуация не является критической и имеет решение: в Германии, к примеру, вы можете предоставить пенсионному органу бумажные документы вроде договора о трудоустройстве, расчетные листы по зарплате, справку о трудовой деятельности или справку от работодателя. А в Италии — трудовые контракты, расчетные листы по зарплате, справки об уплаченных взносах или декларации о доходах.

Какие документы нужны для подтверждения зарубежного стажа

Какие именно документы являются релевантными для подтверждения, — стоит уточнить непосредственно в пенсионном органе страны, где вы работали.

Также необходимо уточнить, признается ли полученный подтверждающий документ действительным в Украине или его нужно легализовать.

Легализация — это предоставление документу юридической силы на территории другого государства. Легализация документов со странами, с которыми Украина имеет международные договоры, происходит по упрощенной процедуре или же не требуется вообще.

Возможны варианты:

1. Страна, в которой вы работали, имеет с Украиной договор о правовой помощи.

Такие договоры часто предусматривают полное освобождение документов от любого дополнительного заверения. То есть достаточно будет обычного заверения полученного документа нотариусом и официального перевода (перевод иногда также надо нотариально заверить).

2. Страна, в которой вы работали, является участницей Гаагской конвенции 1961 года (перечень стран).

Тогда для легализации документа используется апостиль. Это означает, что для того, чтобы документ был признан действительным в Украине, на нем надо поставить специальный штамп — апостиль. Апостиль может проставляться министерством юстиции, иностранных дел или другим уполномоченным органом страны, в зависимости от типа документа, который заверяется.

Итак, в этом случае ваши действия следующие: проставить на полученном документе апостиль, перевести его на украинский и нотариально заверить перевод.

3. Страна, в которой вы работали, не имеет международных договоров о правовой помощи с Украиной.

В таком случае потребуется консульская легализация.

Сначала вы заверяете документ в компетентном органе страны, которая его выдала. Это может быть Министерство иностранных дел, Министерство юстиции или другой уполномоченный государственный орган.

Затем легализуете его в консульском учреждении Украины за рубежом. Посольство или консульство Украины удостоверяет подлинность подписи должностного лица и печати компетентного органа иностранного государства, который заверил документ.

После этого документ считается легализованным для использования в Украине.

Также нужно не забывать о нотариальном переводе на украинский язык. Перевод может быть сделан как за рубежом (в консульском учреждении Украины), так и в Украине аккредитованным переводчиком с последующим нотариальным заверением.

После этого можно передать документ Пенсионному фонду в Украине для зачисления страхового стажа, приобретенного за пределами Украины.