Проблема домашнего насилия никуда не исчезла с началом войны. Интервью Яны Гончаренко, директорки по коммуникациям Starlight Media 29 ноября, 17:28 Партнерский проект Старлайтмедиа

В последние годы тема гендерного равенства, недискриминации и противодействия домашнему насилию стала одной из наиболее внедряемых работодателями в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Нет стояли в стороне и компании в Украине. Да, в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничестве с ООН Женщины и офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины было создано несколько важных инициатив. В частности, Рейтинг ответственного бизнеса и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили участников Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какие практики имеют работодатели сейчас и как поддерживают семьи в это сложное для всех время.

Видео дня

Фото: Starlight Media

Как коллектив крупной украинской медиагруппы Starlight Media встретил начало войны, почему женщины меньше представлены в роли экспертов во время телемарафона Единые новости, действительно ли бизнес выиграет от соблюдения гендерного равенства, как медиабизнес выживает и удерживает ценные кадры при дефиците рекламы. Об этом, а также об участии в кампании 16 дней активизма против насилия и вовлечении в программы психологической поддержки жертв насилия, говорим в интервью с директоркой по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media Яной Гончаренко.

Яна Гончаренко, директорка по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media

Starlight Media — огромная компания. Что для вас означали эти первые дни войны? Как вы их переживали? Был ли бизнес готов к тому, чтобы на новые рельсы перейти?

Действительно Starlight Media — это огромная украинская медиагруппа. Это и телеканалы и медийное производство. Это юристы, это финансисты, это совершенно разные специализации людей. В тот момент около 2000 наших талантов оказываются в центре столицы. Мы все понимали, что как бы ты ни готовился, все планы были изменены в то утро. Мы думали о том, что мы можем сделать в случае эскалации ситуации. Однако было ли у нас понимание, что все сложится таким образом, что это будет такой масштаб? Конечно, нет.

В тот день у нас была встреча в онлайне. Мы просто обменялись словами о том, что все будет хорошо, генеральный директор компании напомнил нам, что наша безопасность это, конечно, приоритет. Но уже в тот момент наши журналисты, я уверена, как и в вашей команде, ехали к своим информационным позициям защищать страну. И мы ясно понимали, что эти люди уже приняли решение остаться, они проинформировали, что «мы едем на работу». И, собственно, мы поняли, что все политики, все практики, которые существовали в нашей компании до того ради поддержки сотрудников, будут точно нуждаться в актуализации, и делать это нужно здесь и сейчас, на месте, чтобы быть рядом с людьми каждую минуту. Все чувствовалось совсем иначе все эти дни: тревоги, волнения о близких и параллельно желание много работать.

А приходилось переезжать куда-то? Вы перевозили свои офисы? Все ли работали в Киеве? Потому что я помню эти первые дни прямого наступления на Киев было очень страшно, честно говоря, особенно за семьи, за своих детей. Ты понимаешь, что у тебя есть работа, ты ее выполняешь, и ты не можешь иначе как журналист, а с другой стороны у тебя есть семья, ребенок, и они нуждаются в спасении и твоей уверенности.

До начала войны было понятие баланса работы и жизни. В эти дни мы видели, как журналисты, редакторы хотят делать больше, чем когда-либо на работе, а с другой стороны больше, чем когда-либо хотят видеть своих близких и знать, что с ними все хорошо. Мы были в Киеве, находились в своем офисе. У нас была резервная студия, но вещали из Киева. Бомбоубежище стало местом, откуда велась трансляция наших телеканалов.

Фото: Starlight Media



Вы там обустроили студию?

И это было место, в котором мы увидели, как выглядят любимые люди наших журналистов, как выглядят их кошки, собаки, крыса одна маленькая. То есть, мы увидели все, что для них важно. И да, это была точка, в которой ты увидел подлинное значение политики по поддержке семьи. Ибо вот наши люди, вот семьи и вот настоящий вызов, к которому ты не мог быть готов. Но благодаря тому, что для тебя твои люди всегда были ценностью, ты лучше понимаешь, что можешь сделать прямо сейчас.

Давайте о мотивации. Вы сейчас представляете компанию, которая является частью проекта Фонда ООН в области народонаселения — бизнес против насилия и за гендерное равенство, и лидером рейтинга дружественных семей компаний в Украине. Почему вы решили поучаствовать в этом проекте? И почему он для вас важен?

В 2019 году Starlight Media стала первым украинским бизнесом, сделавшим глобальный комитмент поддерживать права и возможности женщин. Честно говоря, были причины как ценностные, человеческие, желания, чтобы каждый человек знал, что он может реализовать свои идеи и потенциал в полной мере вне зависимости от пола, и чувствовать себя безопасно, иметь равный доступ к услугам и поддержке, так и прагматичные. На самом деле, бизнес выигрывает, поддерживая гендерное равенство, это очевидно. И в вовлеченности, и в поиске талантов, и в содержании. Но когда мы начинали это делать, нельзя было сказать, что это была популярная практика украинского бизнеса — заниматься этим вопросом.

Поначалу это непонятно, наверное, зачем?

Сто процентов. Я помню, что мы тогда много отвечали на вопросы, а разве это не просто западный тренд? Разве в Украине этот вопрос? Нам нужно было объяснять, нам нужно было показывать статистику. Мы видели многие примеры американских компаний, западных. Но мы понимаем, что имеем свой локальный контекст. И нам как бизнесу, который это начинал делать и стремился сделать не красивый пиар-проект, а достичь системных изменений, точно нужны были партнеры, нам точно требовалась дополнительная экспертиза. И именно благодаря тому, что у UNFPA появился этот проект, который стал определенной площадкой для украинского бизнеса, коллеги делились опытом, знаниями, мы, как бизнесы, приобщенные к проекту, делились планами, это было очень важно. Когда через, если я не ошибаюсь, два года после подписания всеми бизнесами деклараций против насилия и за гендерное равенство, появился рейтинг, я очень обрадовалась. Потому что первое, о чем я подумала, что если коллеги могут сформировать рейтинг, значит, украинских бизнесов, которые занимаются темой прав женщин, поддержки семей, уже не единицы. Значит это уже десятки украинских бизнесов.

И, конечно, я думаю, что вторая ценность для всех, кто теперь решит это поддержать, это то, что рейтинг сопровождался исследованием практик каждой из украинских компаний, работающих с этой темой. То есть следующий человек, который как я и мои коллеги в Starlight Media, решит заниматься этим вопросом в своем бизнесе, благодаря UNFPA сможет открыть этот рейтинг и почитать все, что сработало в украинском бизнесе и считается лучшей практикой.

Starlight Media осуществляет мониторинг гендерного представления в своем эфире. Можете поделиться этими результатами?

Да, действительно. Мы начинали заботиться о гендерном равенстве как работодатель, потому что мы считали, что нужно начать с себя. Ты должен знать, что у тебя за кулисами, в редакции все существуют равно, чтобы потом говорить о репрезентации в эфире, адвокации в обществе. Нам это удалось. Мы точно знаем баланс внутри организации на всех уровнях, мы знаем, сколько людей, которых повысили в этом году, женщины, и сколько людей, которые воспользовались программой сотрудников, женщины. И сейчас, когда наши новости приобщились к производству марафона Единые новости, у нас появились гостевые студии. Время, когда мы все говорим о войне, безопасности. Это время, в котором мы нуждаемся точно и в женских голосах для того, чтобы находить лучшие решения. При этом всем очевидно, что, к сожалению, у нас есть проблема более низкой экспертной представленности женщин в сферах мира и безопасности.

Если военный эксперт, это обычно мужчина.

Абсолютно. Мы гордимся, я думаю, всей Украиной, представленностью женщин в украинской армии. Однако, когда мы посмотрим представленность женщин в медиа и сравним ее с мужской репрезентацией, разница будет очевидна. Генеральный директор Starlight Media Александр Богуцкий на одной из встреч с главными редакторами новостей предложил посмотреть четкую аналитику относительно того, сколько женщин, сколько мужчин в нашем эфире. И можно было посмотреть все. Но здесь, знаете, как обычно, не все так просто. Потому что, например, в правозащите женщин много. И можно повысить количество женщин в эфире за счет, например темы правозащиты, за счет темы представительства женщин в журналистике, в креативных индустриях. Но если твоя цель — достичь реального влияния женщин на все сферы, реального равенства, ты имеешь дело с неудобными пока едва ли не самыми легкими темами.

Фото: Starlight Media

Например, мы знаем, что в нашем эфире 40% депутатов — это женщины. Хотя в парламенте их 20%. Но мы знаем, что представленность в военной сфере женская значительно выше. И когда мы увидели эту цифру, первое, что было сделано — мы обратились в крупнейшие украинские общественные организации, объединяющие женщин-ветеранок, для того, чтобы поговорить с ними, что мы, как медиа, можем сделать для того, чтобы их стало больше в эфире, как нам стать более чувствительными и как стать площадкой, где им удобно говорить о важном. Собственно над этим сейчас работаем.

Еще одна тема, которую я хотела бы с вами обсудить, проблемы гендерно обусловленного насилия. Обычно не любят мои гости общаться об этом, они говорят «в нашей компании — нет, это совсем не о нас». А не об этом идет речь на самом деле, а речь идет о том, чтобы об этом открыто говорить, чтобы это обсуждать, чтобы звучали разные мнения в экспертной среде. Что в вашей компании делают для того, чтобы проблема гендерно обусловленного насилия была на поверхности, чтобы о ней общались, и если есть такие примеры домашнего насилия, например среди ваших сотрудников, как вы им можете помочь?

Во-первых, очень благодарю за этот вопрос, потому что, действительно, особенно во время войны мы сейчас видим такую тенденцию, когда говорят пострадавшие от насилия люди: «Почему мне об этом говорить, если в стране война». Вроде бы их личная трагедия действительно изменила свое значение. Это совершенно точно не так. И проблема домашнего насилия никуда не делась с началом войны. Когда мы в Starlight Media начинали этот диалог, произошло ровно то, о чем вы говорите. Я видела две реакции. Первое — человеческое волнение, действительно нормальное для людей: а почему ты начала об этом говорить, у нас есть случаи? Или второе: нет, мы бы знали. Скорее всего, мы бы знали. Очень понимаю это управленческое и человеческое желание полагать, что с вашими людьми все хорошо.

Но началась пандемия, в UNFPA сообщили нам о стремительном росте количества пострадавших и обращений на горячие линии, а мы тогда работали в онлайне в большинстве своем. И помню, что обращаясь в управление для рассмотрения первой в стране программы о противодействии домашнему насилию в частном секторе, я спросила: «Понимаете, всякий раз, когда человек выключает камеру, мы ведь на самом деле не знаем, это потому, что сегодня плохое утро, что-то происходит на фоне, или за выключенной камерой прячутся синяки или следы насилия».

Да и насилие разное бывает. А если оно психологическое?



Совершенно точно. Я хотела бы воспользоваться возможностью напомнить бизнесам о том, что это не просто тема социального направления. Совершенно точно человек, пострадавший от домашнего насилия, психологического, физического, это как минимум человек, которому сложно сохранять эффективность. Поэтому даже если вы очень большой прагматик и хотите бизнес-программу мерить показателями эффективности, это ровно тот случай. Так у нас появилась первая бизнес-программа в Украине по поддержке пострадавших от домашнего насилия. Мы пытались подумать о проблеме комплексно, так что с одной стороны, если кто-то из наших людей пострадал от насилия, он может обратиться в корпоративную психологическую службу поддержки, за это заплатим мы. Если есть в семье ребенок (а ребенок всегда пострадавший, если он находится в семье, где есть домашнее насилие), мы оплатим психологическую помощь этому ребенку. Есть юридическое сопровождение. Есть вопрос безопасностный. Мы исследовали, наверное, большинство международных практик по вопросу, как обезопасить человека в офисе, потому что часто его преследуют там. Есть материальная помощь. Но и вещи, очень простые, которые может сделать каждый. Например, когда человек уходит от насильника, очевидно, это очень сложный этап его жизни, у него возникает много новых задач: поиск нового жилья, устройство ребенка в школу. Я думаю, что мы все как работодатели в этот момент точно можем пересмотреть занятость этого человека, разрешить ему еще более гибкий график, разрешить отказаться от определенных обязательств.

Фото: Starlight Media

К примеру, публичные выступления. Насколько кто-то будет готов говорить публично, когда он переживает столь сложные события. Мы договорились, что в это время мы можем изменить нагрузку, список задач, но мы при этом будем точно сохранять заработную плату. Мы готовили программу и начался диалог. Совместно с UNFPA мы провели обучение для сотрудников и предложили всем желающим стать амбасадорами темы. Собственно, более ста человек пришли на учебу. И теперь я точно знаю, что если человек обратится к своей коллеге, есть гораздо большая вероятность, что коллега будет точно знать, как корректно среагировать, как поддержать, как не навредить, и куда попросить обратиться, чтобы человек получил помощь.

С 25 ноября по 10 декабря ежегодно проводится кампания 16 дней активизма против насилия. Скажите, пожалуйста, то, что вы сейчас описали, есть в рамках этой кампании или это какая-то отдельная история? Как приобщиться к этим активностям?

То, что я описала перед этим, была корпоративная программа, она действует уже два года, продолжает действовать. Но эта кампания, эти 16 дней в этом году будут особенными. Очевидно, мы сконцентрируем еще больше усилий, мы последние три года всегда присоединяемся, присоединяются наши звезды, мы говорим об этой теме в эфире, мы пытаемся поддержать гражданские организации, которые занимаются темой противодействия гендерно обусловленному насилию, действительно просто информационно их поддержать, и в диджитале, и в эфире наших телеканалов

Отдельно продолжается диалог внутри команды. Все-таки это не тема, в которой тебе достаточно сказать «я рядом» и уйти. И людям сложно решиться заговорить об этом. Это системная работа по формированию ощущения безопасности, что человек может с тобой поделиться. Поэтому в этом году эти 16 дней мы будем усиленно говорить как с людьми внутри, так и с многомиллионной аудиторией для того, чтобы напомнить, что даже во время войны каждый может обратиться за помощью, сервисы работают. Не нужно ждать завершения войны, чтобы получить помощь. Каждая жизнь украинская ценна, мы это чувствуем сейчас еще больше, чем когда-либо. Поэтому, пожалуйста, если вы пострадали от домашнего насилия, обратитесь за помощью. Все правоохранительные структуры работают, UNFPA продолжает поддерживать горячие линии для помощи. И я думаю, об этом мы будем говорить снова в этом году.

Starlight Media огромная компания, оказывающая влияние на огромную аудиторию. Что вы можете решать самостоятельно, а в чем бы просили помощи у государства? И какова должна быть государственная помощь?

У нас сейчас гораздо меньше ожиданий от государства, потому что мы точно понимаем, что государство и все мы работаем на победу. Я думаю, что государство должно понимать, что украинский бизнес еще раз показал себя социально ответственным перед обществом по мере своих мощностей. В Киеве отключен свет, под обстрелами бизнесы продолжают работать, чтобы помогать украинцам. Мне бы хотелось, чтобы государство запомнило, что бизнес может быть надежным партнером и помочь государству лучшими практиками. А во-вторых, когда мы говорим в Starlight Media о семье и о партнерстве, мы имеем в виду все семьи, все партнерства. Мы заботимся о правах ЛГБТ+ сообщества, и мы хотели бы в том числе, чтобы наши люди, наши зрители, наши военные, а мы знаем, что есть военные из ЛГБТ+ комьюнити, получили также право на формирование семьи. Это если мы говорим о поддержке родительства и семей. Это, наверное, то, на что мы без государства повлиять не можем. А все, что касается заботы, все, что касается поддержки, я думаю, что украинские бизнесы будут продолжать работать в этом направлении. И наши кейсы, и последующие рейтинги будут точно содержать супер-результаты, равные и американским, и европейским компаниям.

Еще одна тема о ситуации с подбором персонала. Что происходит сейчас в компании, которую вы представляете? Есть ли дефицит ценных кадров, талантливых людей? Как с этим во время войны?

Фото: Starlight Media

Очевидно, медиаиндустрия оказалась в тяжелом экономическом положении и не только медиаиндустрия. Но все-таки наши главные партнеры — это рекламодатели. Рекламный рынок чувствительно первым реагирует на любые экономические перемены. Мы их почувствовали тоже. В эфире нашего новостного марафона нет рекламы. Вместе с рекламодателями мы продолжаем это движение и благодарим всех, кто поддержал украинские медиа сейчас. Но все-таки экономические мощности, возможности новых проектов, которые были до войны и есть сейчас, не равны. И, очевидно, это влияет на объем найма. Вместе с тем мы понимаем, что уже происходит битва за таланты. И мы должны сконцентрироваться в том числе на содержании тех талантливых людей, которые у нас есть сейчас. Потому что мы все понимаем, что сейчас есть интерес и возможность трудоустройства за границей. В этом смысле как раз наличие большой миссии в работе медиа, наличие программ заботы о сотрудниках, забота об их семьях, может стать инструментом как удержания важных для компании людей, так и поможет в рекрутинге, мы точно в это верим, в то время, когда будет больше вакансий, во время нашего обновления и развития после победы.

Фото: Starlight Media

Вы можете поделиться лайфхаками политики лояльности в отношении сотрудников и их семей во время войны, какой-то особой поддержки? Что вы сделали такого, что у вас хотят работать, с вами хотят сотрудничать?

Если бизнес выбирает, к какой теме нельзя терять внимания в это время, то порекомендовала сохранять или создавать программы психологической поддержки сотрудников. Это то, с чего мы с вами начинали. Когда тебе нужно много работать, возможно даже больше, чем когда-либо. Когда ты волнуешься о своем ребенке, о своем партнере или партнерше. Количество разделенных семей, существующих сейчас, в которых с одной стороны мужчины, которые не видят своего ребенка, не видят свою жену или партнера, отдаленно находящихся женщин или продолжают поддерживать армию или находиться в армии, быть мамами, еще и помогать кому-то с работой, это сверхнормативный вызов в первую очередь для нашего психологического здоровья. Так что даже во времена экономического кризиса, о которых мы говорили, во-первых, мы сохранили нашу службу психологической поддержки, она работает онлайн. Могут обратиться люди, где бы они ни находились, в какой бы стране ни работали. И второе, мы сохраняем все программы страхования наших сотрудников, системы лояльности для страхования близких их во время войны также остаются. И по обратной связи мы понимаем, что это очень важно для людей.

Послушать интервью можно на подкасте: https://podcasts.nv.ua/rus/episode/16934.html