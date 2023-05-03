Дрон-камикадзе ударил по Днепру, повреждено админздание 3 мая, 07:55 Иранский дрон-камикадзе (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Днепре иранский дрона-камикадзе Shahed-136, которым Россия атаковала регионы Украины в ночь на среду, 3 мая, повредил административное здание. Жители города не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Всего над регионом бойцы из воздушного командования Восток сбили семь вражеских беспилотников.

«Но один все же достиг цели. В Днепре повреждено админздание. Начался пожар. Огонь уже потушили», — рассказал Лысак.

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На месте еще работают спасатели, последствия атаки уточняют.

В ночь на 3 мая Россия совершила третью за последние шесть дней воздушную массированную атаку. В нескольких регионах Украины раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе. Власти Киева сообщили, что в районе столицы сбили все враждебные цели.

