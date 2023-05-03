Силы ПВО за ночь уничтожили 21 дрон Shahed 3 мая, 07:22 Россия атаковала Украину ночью дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на среду, 3 мая, уничтожили 21 иранский дрон-камикадзе Shahed-136/131. Всего Россия запустила до 26 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запускали дроны с северного направления (Брянская область) и с юга — восточное побережье Азовского моря.

Вражеские цели уничтожали с помощью зенитного ракетного вооружения, авиации и мобильных огневых групп в зонах ответственности воздушных командований Центр, Восток и Юг.

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В ночь на 3 мая Россия совершила третью за последние шесть дней воздушную массированную атаку. Взрывы раздались в нескольких регионах Украины. Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские дроны.

