После расследования журналистов прокуратура открыла дело о растрате 230 млн грн в детдоме Солнышко

29 сентября, 18:22
Прокуратура открыла дело о растрате 230 млн грн в детдоме Солнышко (Фото: REUTERS/Эдгар Су)

После публикации NGL.media правоохранители начали расследование возможной растраты более 230 млн грн на содержание детского дома Солнышко, воспитанников которого эвакуировали из Запорожья на Львовщину в начале полномасштабной войны.

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

ОГП отмечает, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация в NGL.media о деятельности детдома Солнышко.

Журналисты выяснили, что его воспитанников эвакуировали еще в начале полномасштабного вторжения. Однако заведение продолжало получать значительное бюджетное финансирование.

Также в ходе расследования издание выяснило, что в течение последних трех лет на содержание детдома из госбюджета выделили более 230 млн грн.

Эти расходы направили на выплаты зарплаты персоналу, коммунальные платежи и другие расходы. Однако фактическое отсутствие детей ставит под сомнение обоснованность таких расходов, отмечает прокуратура.

ОГП сообщает, что сейчас в рамках уголовного производства осуществляют первоочередные следственные действия, выясняют все характеристики возможных преступлений и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

27 сентября вышло расследование журналисток Марьяны Вербовской и Марии Горбань для NGL.media о крупнейшем украинском детдоме Солнышко. Они выяснили, что заведение эвакуировало всех воспитанников из Запорожья на Львовщину в первые недели российского вторжения, однако большинство воспитателей, которые должны были бы эвакуироваться вместе с детьми, остались в Запорожье и еще более трех лет продолжали получать зарплату и премии.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) Запорожье Дети Коррупция

Поделиться:

