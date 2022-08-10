ВСУ неимоверно хороши в тактике. Генерал Бридлав — об освобождении Херсона и обстрелах России с украинской территории. Интервью НВ 10 августа, 07:08 Эксклюзив НВ Ход за Западом: экс-главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав уверяет, ход войны решит скорость поставок вооружения союзниками Украины. (Фото:REUTERS/Chris Wattie)

Филипп Бридлав, отставной генерал и экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе, реалистично оценивает возможности украинской армии и обвиняет Запад в «отчаянном стремлении остановить войну санкциями, а не оружием».

Среди многих внимательных глаз, следящих за развитием российско-украинской войны, есть взгляд бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала в отставке Филиппа Бридлава. Впрочем, не только взгляд, но и голос, достаточно громкий в экспертных кругах.

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Опытный американский военный с огромным послужным списком, Бридлав последовательно выступает за предоставление Украине необходимого западного вооружения в нужном количестве и максимально быстро. Обвиняет собственное правительство в проволочках, объясняет представителям стран-участниц НАТО, почему Украина сегодня борется на своих фронтах за весь западный мир и поддержка ей необходима и крайне важна.

В интервью НВ генерал прогнозирует дальнейшее развитие войны в Украине, называет главные риски российского вторжения для мира, а также детально анализирует боеспособность украинской и российской армий.

— Как бы вы описали нынешнюю войну России в Украине в ее выгодах для Путина? Что было его целями в конце февраля и каковы его цели сейчас?

— Если посмотреть на то, как эта война проводилась сначала, то видно, что целью Путина на первых ее этапах было полностью уничтожить правительство Зеленского и действующие государственные институты в Украине передать власть лояльным представителям. Он ожидал, что украинцы будут встречать его с распростертыми объятиями, военную кампанию удастся завершить через неделю, Запад не будет вступаться за Украину.

Путин потерпел массовое стратегическое поражение в битве за Киев, он столкнулся с последствиями второго стратегического поражения в окрестностях Харькова, сейчас он реорганизовался и пытается выиграть битву за Донбасс. Я до сих пор верю, что его цель неизменна — убрать правительство Зеленского и привести к власти лидеров, абсолютно лояльных Москве. В этом отношении ничего не изменилось. Проиграв в масштабной интервенции, он пытается добиться той же цели, кусок за куском захватывая территории на Донбассе, истощая украинскую армию, разрушая украинскую инфраструктуру и украинскую экономику.

— И от руководителей стран Балтии, и от военных экспертов мы часто слышим, что Путин не собирался останавливаться в Украине, и что его цель — вся Восточная Европа, ранее пребывавшая в соцлагере.

— Пока мы видим, что в планах Путина захват Украины настолько, насколько это ему удастся, в идеале он, конечно, хотел бы всю страну. Но мы помним его выступления, обращенные к лидерам Запада, и из них видно, что его амбиции, конечно, превосходят Украину. Мы без всякого сомнения должны быть предельно внимательны к тому, что происходит сегодня в Украине, но мы также должны учитывать угрозу и другим странам, понимая, что амбиции Путина больше Украины. Но страны Балтии — это совершенно отдельный разговор. Я думаю, что Путин сейчас сосредоточит свои усилия на странах вне НАТО, таких как Грузия и Молдова. Потому что он отлично понимает, что такое НАТО и опасается его возможностей. Впрочем, никто не знает, как далеко на самом деле заходят амбиции президента РФ.

— В одном из недавних интервью вы говорили о том, что страны Запада допустили ошибку, не отреагировав жестко на войну в Грузии в 2008 году и начало войны в Украине в 2014-м. По-вашему, почему западный мир так долго недооценивал риски со стороны России?

— Когда в 1991 году упала Берлинская стена, рухнул СССР, прекратил существование Варшавский договор, мир был растерян. В конце-концов, он избрал вектор помощи России в присоединении к западному миру. Все надеялись, что у России есть шанс стать настоящей демократией, и она им воспользуется, как воспользовалась шансом присоединиться к миру с рыночной экономикой. В этот период, который я называю периодом «жарких объятий с медведем», многие страны Запада оказались тесно связаны с Россией многочисленными деловыми связями и контактами, а также своими потребностями в российских энергоресурсах. В этом стремлении принимать желаемое за действительное все хотели торговать, закрывая глаза на сигналы о необходимости вооруженной конфронтации с Россией, пока ее аппетиты только просыпались.

— Из того, что мы видим, правительство США сегодня поставляет Украине дозированное вооружение, нынешние объемы поставок не позволяют Украине не только активно и массово контрнаступать, но и даже активно обороняться. По вашему мнению, с чем это связано?

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