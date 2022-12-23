Голосовал за признание «Л/ДНР». Депутата Госдумы РФ приговорили к 15 годам лишения свободы — СБУ 23 декабря, 14:29 Денис Майданов (Фото:t.me/SBUkr)

В пятницу, 23 декабря, СБУ сообщила, что к 15 годам тюрьмы приговорен депутат госдумы РФ, который голосовал за признание террористических организаций «Л/ДНР».

В ведомстве заявили, что собрали безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания россии Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины.

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В СБУ добавили, что Майданов 15 февраля 2022 года поддержал постановление об обращении к Путину с просьбой признать независимость оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями " л/днр".

" Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины", — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что соответствующие решения госдумы РФ высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку осужденный находится на территории страны-агрессора, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

Расследование проводили следователи СБУ Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.