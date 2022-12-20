Три сценария на начало года. На 300-й день войны НВ дает экспертный прогноз на будущее 20 декабря, 10:38 Эксклюзив НВ Горячее время. Зимние месяцы могут стать переломными для хода войны (Фото:DR)

Сводный прогноз пяти экспертов из различных сфер о том, как Украина и ее армия пройдут зиму.

Смогут ли россияне за зиму выбить энергетическую инфраструктуру Украины и какое будет положение на фронтах к началу весны? Как отреагирует украинское общество на проблемы с электроэнергией, связью, отоплением и водоснабжением? Ответы на эти и схожие вопросы искал НВ, опросив для этого пятерых экспертов: военный обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко, политолог Владимир Фесенко, экономист Глеб Вышлинский, международный эксперт Назар Приходько, эксперт по энергетике Александр Харченко. Результат этого опроса редакция дает в виде трех наиболее вероятных сценариев ближайшего будущего.

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Локальный успех на юге, блэкауты и протесты, — негативный сценарий, вероятность 25%

В Луганской области ВСУ начнут наступление на Сватово и Кременную, но враг остановит его сразу за обоими городами. А это значит, что до весны украинские силы не смогут выйти в этом районе даже на линию разграничения 2014 года.

Одновременно ВСУ начнут большую операцию по освобождению юга Запорожской области, по линии от Токмака до Энергодара, но упрутся на подходе к побережью в укрепления, сооруженные оккупантами вокруг Мелитополя. То есть, перерезать сухопутный коридор из Донбасса в Крым не удастся. Это не позволит полноценно освободить весь юг и запереть врага на оккупированном полуострове.

В условиях недостаточного оснащению ВСУ западными системами ПВО в энергетике после каждого массированного ракетного обстрела случаются локальные блэкауты. И восстановление от каждого будет занимать достаточно много времени. Дефицит электроэнергии по сравнению с нынешним уровнем еще больше увеличится. Во многих крупных городах возникнет выраженная нехватка теплоснабжения, из-за чего местные власти начнут программы частичного расселения их жителей в сельские районы. Это вызовет негативные тенденции в экономике, — ВВП продолжит свое сокращение. Кроме того, проявит себя прослойка населения — из числа электората ОПЗЖ или Оппоблока, которая начнет все отчетливее требовать мира. Чем воспользуются некоторые политики. Своими действиями все эти люди заставят проявить свою точку зрения патриотично настроенных украинцев и тем самым создадут внутреннее напряжение в обществе. Позиции Банковой ослабнут, а Кремль, через своих западных лоббистов, начнет продвигать идею прекращения огня и мирных переговоров на своих условиях.

Большое наступление на юге и востоке, нейтрализация ракетных атак оккупантов, восстановление экономики, — позитивный сценарий, вероятность 30%