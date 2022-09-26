Когда День учителя 2022 в Украине 26 сентября, 16:43 День учителя 2022 года в Украине — дата празднования (Фото:pexels.com)

Когда День учителя в 2022 году и каким будет празднование? Какая история праздника и кого приветствовать в этот день читайте в материале.

День учителя в Украине отмечают в День работников образования. Международный день работников образования основан ООН в 1994 году и отмечается 5 октября, однако в Украине праздник отмечается в другой день.

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День учителя в Украине — когда празднуется в 2022 году

В Украине День работников образования согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 отмечается в первое воскресенье октября. В 2022 году День учителя выпадает на 2 октября, но в школах и других учебных заведениях праздник традиционно отмечают в четверг или в пятницу накануне. Поскольку праздник приходится на выходной день, то он не нуждается в специальном государственном выходном.

Напомним, что в 2022 году своим распоряжением Кабмин отменил все дополнительные выходные дни по государственным и церковным праздникам из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

День учителя — история и празднование

Впервые праздник отмечали еще в XIX веке, однако массово, хотя и неофициально, его начали праздновать во второй половине ХХ века. При этом в республиках СССР День работников образования отмечался уже с 1965 года. Сейчас Украина, Казахстан, страны Балтии и Беларусь празднуют его в первое воскресенье октября, тогда как другие бывшие члены СССР предпочли 5 октября.

Кроме того, 27 сентября отмечают другой праздник, отделившийся от Дня работников образования ― Всеукраинский день дошкольной подготовки или День воспитателя, связанный с садами в Украине.

В некоторых школах на День учителя принято в этот день обмениваться ролями и проводить день самоуправления — ученики в течение дня исполняют обязанности учителей, а те садятся за парты и ведут себя как их ученики.

Однако настоящее празднование проходит в воскресенье — с семьей и близкими учителями.

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