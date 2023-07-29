«На самых горячих участках фронта». Зеленский рассказал, в каких операциях во время войны участвовали военные ССО 29 июля, 16:57 Украинские военные ССО (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что бойцы Сил специальных операций наносят особо ощутимые удары по российским террористам. Также они участвовали в ключевых боевых операциях во время полномасштабного вторжения РФ.

Соответствующее видеообращение он обнародовал в своем Telegram.

«Силы специальных операций — это такой героизм, о котором невозможно рассказать все детали. Только через годы, впоследствии — такая специфика операций. Ребята наносят особенно ощутимые удары по российским террористам.

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Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, — это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут, в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледар. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный — это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с «альфовцами» и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас — освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО", — заявил глава государства.

Кроме того, за время войны 17 воинов Сил специальных операций удостоены звания Героя Украины, 13 из них посмертно. Всего 2520 воинов ССО отмечены государственными наградами.

В субботу, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовые позиции Сил специальных операций вблизи города Бахмут Донецкой области.

Он приехал с целью поздравить украинских бойцов с днем Сил специальных операций, который отмечают сегодня.