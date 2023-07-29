«Очень мощные, очень результативные». Зеленский посетил передовые позиции ССО на Бахмутском направлении 29 июля, 13:44 Владимир Зеленский посетил передовые позиции ССО на Бахмутском направлении (Фото:Скриншот из видео Владимира Зеленского/Telegram)

В субботу, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовые позиции Сил специальных операций вблизи города Бахмут Донецкой области. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Он написал, что приехал с целью поздравить украинских бойцов с днем Сил специальных операций, который отмечают сегодня.

«Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо!» — говорится в заметке Зеленского.

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«Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое.

Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины! Честь!", — добавил президент.