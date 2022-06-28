26-я годовщина принятия Основного закона. Сегодня Украина отмечает День Конституции 28 июня, 05:50 День Конституции — единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции (Фото:Станислав Юрченко / RFE/RL)

Во вторник, 28 июня, Украина отмечает 26-ю годовщину принятия Конституции. Это государственный праздник, но в 2022 году из-за военного положения выходного в этот день не будет.

26 лет назад в этот день 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие Конституции независимой Украины. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь — почти сутки, в том числе ночь на 28 июня, парламентарии дискутировали и окончательно утверждали проект нового документа.



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На тот момент Украина оставалась последней из республик бывшего СССР, не имевшей собственной Конституции. Поэтому день ее принятия сразу стал праздником: День Конституции — единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции (о чем свидетельствует ее 161 статья).

Документ вступил в силу со дня его принятия и заменил Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) 1978 года, по которой Украина жила почти пять лет после провозглашения независимости, с 1991 по 1996 год.

Действующая украинская Конституция состоит из 14 разделов (последний раздел Переходные положения при этом имеет номер ⅩⅤ, поскольку раздел Ⅶ Прокуратура был исключен законом Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия).

Уже в ее преамбуле закреплены немало основополагающих для украинского государства позиций, среди них:

право украинского народа на самоопределение,

обеспечение прав и свобод человека и достойных условий его жизни в Украине,

подтверждение европейской идентичности украинского народа,

необратимость европейского и евроатлантического курса Украины,

стремление к развитию и укреплению демократического, социального, правового государства.

В Конституции Украины закреплена также жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для этого необходимы от 2/3 до ¾ голосов от конституционного состава Рады. Нельзя вносить изменения, отменяющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или угрожающие территориальной целостности государства.

По случаю 25-летия принятия Конституции в Украине запланированы рял торжественных мероприятий. В них примут участие первые лица государства, иностранные дипломаты, представители местной власти, международных организаций, общественности. В частности, в Киеве запланировано возложение цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику, автору первой украинской конституции.

Как принимали Конституцию Украины: интересные факты, о которых вы не знали https://www.youtube.com/watch?v=7r39fCbSJNc

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