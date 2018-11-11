Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве перенесли на январь

В Киеве работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана в месте их пересечении с проспектом Победы планируют начать в январе 2019 года.

Как рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, ожидается, что реконструкция путепровода будет завершена в том же 2019 году, сообщает пресс-служба КГГА.

По данным департамента транспортной инфраструктуры, реконструкция указанной транспортной развязки уже началась. В частности, уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с улицы Гетмана на проспект Победы, ведется перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на улицу Довженко.

Напомним, демонтаж Шулявского путепровода должен был начаться в начале ноября.

В феврале 2017 года мост на Шулявском путепроводе частично обрушился. Разрушилась и обвалилась одна крайняя из нескольких параллельных железобетонных балок моста над участком, где расположена автостоянка. Вместе с балкой упало и ограждение моста.