11 ноября 2018, воскресенье

Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве перенесли на январь

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Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе

Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе

В Киеве работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана в месте их пересечении с проспектом Победы планируют начать в январе 2019 года.

Как рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, ожидается, что реконструкция путепровода будет завершена в том же 2019 году, сообщает пресс-служба КГГА.

По данным департамента транспортной инфраструктуры, реконструкция указанной транспортной развязки уже началась. В частности, уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с улицы Гетмана на проспект Победы, ведется перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на улицу Довженко.

Напомним, демонтаж Шулявского путепровода должен был начаться в начале ноября.

В феврале 2017 года мост на Шулявском путепроводе частично обрушился. Разрушилась и обвалилась одна крайняя из нескольких параллельных железобетонных балок моста над участком, где расположена автостоянка. Вместе с балкой упало и ограждение моста.

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