08 октября 2018, понедельник

Шулявский путепровод готовятся снести в начале ноября: его закроют на полтора года

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Шулявский путепровод готовят к сносу

Шулявский путепровод готовят к сносу

В Киеве 3-4 ноября намерены снести Шулявский путепровод, рассказал главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александр Здольник.

Как сообщает Вечерний Киев, демонтировать мост будут полностью: сначала избавятся от пролетных строений, опор, а затем и от фундамента. При этом во время работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе.

По его словам, путепровод будет закрыт на полтора года, пока не будет возведен новый.

"Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской", - рассказал Здольник.

Он также отметил, что в ближайшие дни возле станции метро Шулявская снесут киоски, которые до сих пор там стоят. Между тем строители переносят и расширяют ливневую канализацию, водопровод, телефонные и электрокабели.

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