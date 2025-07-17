Украина стремительно стареет — и уже к 2035 году треть граждан будет в возрасте 60+. Но это не демографическая катастрофа, уверяют эксперты, а новая возможность для экономики, рынка труда и культурной трансформации. Как меняется представление о «старшем возрасте»? Почему бизнес инвестирует в здоровье и новые роли работников независимо от возраста? Как государство перестраивает политику? И успешные кейсы — на примере компании «Астарта», которая уже меняет правила игры.

Демографическая структура Украины стремительно меняется. По прогнозам, уже к 2035 году треть населения страны будет в возрасте 60+. В этих изменениях есть как вызовы, так и шанс. Астарта и Министерство социальной политики Украины объединили усилия, чтобы заложить основу для разработки системных решений в сфере активного долголетия. В центре будущей программы активного долголетия как части Демографической стратегии до 2040 года — человек, его достоинство, право на развитие, социальную включенность и профессиональную реализацию в течение всей жизни.

Фото: Ирина Рубан, соучредительница Ruban Litvinova Social Impact Agency

Общество, в котором взросление открывает новые возможности

Чтобы создать инклюзивное общество, в котором возраст не становится препятствием, а открывает новые возможности, важно глубоко понимать, что мешает людям оставаться активными в течение жизни. Именно поэтому по инициативе Минсоцполитики и Астарты было проведено первое в Украине масштабное исследование барьеров для людей в возрасте 45+ и 60+, которое выявило целый спектр вызовов — от ухудшения здоровья и низкой занятости до предубеждений, одиночества и нехватки межпоколенческой поддержки.

«Мы будем иметь общество другое по своей структуре. Это уже не те цифры, которые были до 2022 года. И главное — мы видим, что наряду с изменением возрастной структуры растет ряд факторов уязвимости: ухудшение физического и ментального здоровья, недостаток цифровых навыков, стигматизация на рынке труда», — отмечает Ирина Рубан, соучредитель Ruban Litvinova Social Impact Agency.

Эти изменения — не просто цифры из кабинетного дашборда. Это факт, с которым не успевает измениться мышление общества.

Активное долголетие в Украине: исследование текущего состояния

Экономика также недосчитывается. Уже сегодня работает только 27% людей в возрасте 55+. Еще 74% людей в категории 60+ не только не работают, но и не ищут работу. И только 5% — ее активно ищут.

Дарина Марчак, первый заместитель министра социальной политики, отмечает:

Дарина Марчак, первый заместитель министра социальной политики

«Меня больше всего поразили две цифры. Первая: только 27% людей 55+ работают. И вторая — 60% женщин вынуждены ухаживать за родными. А это значит: женщина выпадает с рынка труда, не добирает пенсионного стажа, не получает достойной зарплаты. И в результате — имеет в среднем на 30% ниже пенсию. Мы всю жизнь лишаем ее возможности самореализовываться, а потом еще и наказываем за это в старости».

То, что в одной стране воспринимается как полноценный трудовой и социальный ресурс, в другой — как «теневой возраст». И причина этого, по мнению Марчак, глубже экономики:

«У нас ужасно искаженное представление о возрасте. Человеку 50 лет — и его уже считают старшим. Хотя по классификации ВОЗ, до 65 — это еще взрослый возраст. Я очень хочу, чтобы мы как страна стали такой, где не страшно стареть», — добавляет чиновница.

Оксана Жолнович, Министр социальной политики Украины

«Государство должно и будет партнером в этом процессе — открывать возможности, устранять барьеры и поддерживать активное долголетие», — отметила Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины.

Как украинский бизнес уже меняет правила?

Для Астарты активное долголетие — это уже ежедневная практика: компания создает среду, в которой работники всех возрастных групп могут развиваться и оставаться активными как можно дольше. Такой подход соответствует глобальным трендам и помогает формировать новую культуру труда, где здоровье, вовлеченность и профессиональное долголетие становятся ресурсом устойчивости бизнеса и рынка труда в целом.

Виктор Иванчик, основатель и генеральный директор агропромхолдинга «Астарта-Киев»

«Бытует мнение, что активное долголетие — это только о людях старшего возраста. В Астарте мы закладываем эту культуру для всех — от молодого специалиста до опытного профессионала. Ведь долгая, полноценная профессиональная жизнь начинается не с пенсионного возраста, а с первого дня ответственного отношения к себе, своему здоровью, развитию и балансу. И для бизнеса это не просто гуманистический подход — это стратегический антикризисный инструмент. В период демографических изменений инвестиции в благосостояние и потенциал каждого работника — независимо от возраста — становятся условием экономической устойчивости и долголетия компании», — говорит Виктор Иванчик, основатель и генеральный директор агропромхолдинга «Астарта-Киев ».

Светлана Мозговая, директор по работе с персоналом, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга «Астарта-Киев»

«Мы сделали акцент именно на жизненном цикле. Потому что долгая активная жизнь — это не вопрос удачи или генетики. Это культура ежедневных решений: заботиться о себе, учиться, не обесценивать свой возраст», — добавляет Светлана Мозговая, директор по работе с персоналом, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга «Астарта-Киев».

Уже несколько лет подряд «Астарта» реализует программу «Здорові. Незламні» — с акцентом на физическое и метальное здоровье. Она охватывает регулярные чекапы, диагностику, профилактику, просветительские мероприятия и спортивную активность. К примеру, ежемесячно на предприятиях компании проходят лекции не только профессионального, но и мировоззренческого характера: от национальной идентичности до психоэмоциональной самопомощи.

Это лишь часть более широкого системного подхода, который реализует Астарта. Кроме фокуса на физическое и ментальное здоровье, компания внедряет новые карьерные роли, развивает культуру наставничества, поддерживает инклюзивность, работает со стереотипами, профориентацией, мотивацией. Это часть стратегии жизнестойкости компании, поэтому она делает это как на уровне холдинга, так и на уровне громад и Украины — приобщившись к созданию программы Активное долголетие для Демографической стратегии 2040 в партнерстве с Министерством социальной политики.

Наставничество вместо стигмы: новые роли после 50+

Одно из самых распространенных предубеждений — люди в возрасте 50+ не учатся. Однако опыт «Астарты» показывает обратное. 30% участников учебных курсов компании — это работники в возрасте 50+, и это не случайность. Здесь создана собственная платформа дистанционного обучения, которая уже вышла за пределы самой компании: ею пользуются также партнеры, фермеры, громады. Обучение происходит не только по профессиональным дисциплинам. Это также образование по финансовой грамотности, цифровым навыкам, безопасности от мошенников, ментальному здоровью.

В фокусе — адаптивность. И возможность горизонтального и вертикального карьерного движения. Человек может не просто оставаться в профессии, а трансформировать свою роль: из операционной в менторскую, из бизнес-функции — в социальную.

Стереотип о якобы неспособности к обучению — один из самых вредных. Но, как выясняется, он ломается не декларациями, а правильной архитектурой возможностей: когда в компании есть система наставничества, платформа доступного обучения, культура достоинства и горизонт роста.

«Когда компания строит модель, в которой работа — это не просто должность, а развитие, связь и общность, тогда возраст перестает быть фактором исключения. А становится источником опыта»,— отмечает Мозговая.

Равенство — это не лозунг, а экономическая необходимость

Старение населения — это не исключительный «украинский вызов». По словам Рэйчел Кин, представительницы Посольства Великобритании, к 2035 году каждый второй в мире будет старше 50 лет.

Рейчел Кин, представительница Посольства Великобритании

«Демография — это о людях. О том, кем мы есть, кем можем быть, и кем еще не стали. А инвестиции в людей — это инвестиции в Украину. Потому что именно люди — самый большой ресурс страны», — подчеркнула она в своем выступлении.

Украина не только стареет. Она делает это в условиях войны, потерь, нестабильности — и одновременно формирует новую философию. Именно в этом контексте появился приоритет активного долголетия и как части Стратегии безбарьерности, основанной первой леди Еленой Зеленской. Открытость, инклюзия, видимость разного опыта в экономике — это не о политкорректности, а о восстановлении производительности на новых принципах.

Татьяна Ломакина, советник-уполномоченная Президента по вопросам безбарьерности

«Действительно, после 45 начинаются изменения. Но это не предел. Это запрос: что я делаю, чтобы сохранить свое здоровье, свою функциональность? Как переобучаюсь? Как меняется мой коллектив?» — рассказала Татьяна Ломакина, советник-уполномоченная президента по вопросам безбарьерности.

Другая составляющая — адаптация политик к реалиям. Это не только инфраструктура, но и признание уменьшенной производительности, потребность в гибких условиях, а также компенсационных механизмах. Как отмечает Ломакина, в Европе это является нормой:

«Там компенсируют потерю производительности субсидированными рабочими местами. Мы только начинаем, но движемся правильно. Главное — чтобы вместе с государством двигалось общество. Эти изменения нельзя делегировать только правительству».

В этом контексте вспоминают Японию, где 30% ВВП — это именно сектор ухода. Хорошие дома для людей старшего возраста, обеспеченность, активность — все это не «культура уважения», а хорошо структурированная отрасль. И Украина может пойти по этому пути, если построит свою модель.

Что дальше?

То, что еще вчера казалось нишевой темой, сегодня переходит в стратегический мейнстрим. Демографическая стратегия уже утверждена Кабинетом министров. Планируются первые масштабные шаги: национальная Неделя взрослого стажера, обновление HR-стандартов, запуск новой модели социальных услуг, интеграция долголетия в корпоративные стратегии.

Опыт Астарты показал главное: долголетие — не о старости. Оно об осознанной молодости, которая продолжается благодаря здоровью, развитию, участию, уважению. Потому что настоящая сила возраста — не в годах. А в том, как мы умеем их наполнять.

Говорить о возрасте — мало. Нужно действовать. Осознанность, забота о физическом и ментальном здоровье в течение всей жизни, обучение, работа с предубеждениями, новые роли и культура заботы — это уже не пилот, а реальная инфраструктура изменений.

И задача номер один: масштаб. Потому что в этой новой стране, которая рождается посреди вызовов, долголетие — не бремя, а шанс прожить хорошую жизнь