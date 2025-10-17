Главе Центра противодействия коррупции Шабунину продлили меру пресечения
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подозревается в уклонении от военной службы (Фото: hromadske)
Печерский суд Киева в пятницу, 17 октября, продлил меру пресечения председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину до 2 ноября, сообщает ЦПК.
Речь идет о личном обязательстве Шабунина. На него возложили такие обязанности:
- прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора;
- не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения задач;
- воздерживаться от общения с работниками НАПК;
- сдать паспорт для выезда за границу.
Дело Виталия Шабунина — что известно
11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.
В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными.
17 июля стало известно, что адвокаты Виталия Шабунина подадут заявление в Службу безопасности Украины. Сторона защиты требует расследовать разглашение в суде места его службы.
13 августа ЦПК сообщил, что следователи ГБР прибыли на место дислокации подразделения в Харьковской области, где служит Шабунин, чтобы вручить ему обновленное подозрение. Квалификация осталась та же: уклонение от службы и мошенничество.
С марта 2024 года ГБР также ведет уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.