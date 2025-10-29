28 октября Государственное бюро расследований подтвердило задержание бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. По данным следствия , Кудрицкий вместе с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем могли незаконно присвоить средства государственной компании во время проведения тендеров на реконструкцию энергетических объектов в 2018 году.

Что происходит вокруг этого дела, в эфире Radio NV рассказал политолог Олег Саакян.

Олег Саакян политолог

Я еще не видел никакой конкретной информации от следствия. И, соответственно, пока что оценить ситуацию сложно.

Пока я остаюсь в амбивалентной позиции ожидания. Потому что я знаю кучу случаев, когда человек одновременно может быть героем и подонком. Я знаю ситуации, когда человек может быть героем, но его очерняют. А есть ситуации, когда человек может быть подонком, но выдавать себя за героя. И это все могут быть разные ситуации в разных пропорциях, но может быть одна фамилия во всех таких ситуациях.

С господином Кудрицким — есть за что благодарить, бесспорно. Его вклад в то, что Украина выстояла в начале агрессии, то, что произошло присоединение к европейской энергетической системе, он колоссальный. Конечно, не он сам провода соединял. Это заслуга кучи людей — энергетиков, и не только энергетиков, но и дипломатов, тех всех, кто приобщался к этому процессу.