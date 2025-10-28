Работники Государственного бюро расследований задержали во Львовской области бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого . Об этом сообщает Украинская правда , ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам источника, Кудрицкому готовят сообщение о подозрении. Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

Кроме этого, ГБР объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО.

Кудрицкого и Гринкевича подозревают в возможном присвоении средств государственного предприятия и отмывании средств во время тендеров на реконструкцию энергетических объектов в 2018 году.

21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

Позже Кудрицкий раскрыл детали этих обысков. По словам экс-главы Укрэнерго, первый обыск состоялся утром в его авто без решения суда. Кудрицкий говорит, что у него просто из рук забрали телефон и куда-то побежали. Впоследствии, как утверждал бывший председатель правления Укрэнерго, состоялись следственные действия в его доме, но уже с постановлением суда.

Львовский застройщик, бизнесмен Игорь Гринкевич фигурирует в двух делах.