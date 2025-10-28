ГБР задержало бывшего главу Укрэнерго Кудрицкого: его вместе с Гринкевичем подозревают в мошенничестве — источники NV

28 октября, 10:52
Поделиться:
Правоохранители задержали бывшего главу Укрэнерго Кудрицкого (Фото: Наталья Кравчук / NV)

Правоохранители задержали бывшего главу Укрэнерго Кудрицкого (Фото: Наталья Кравчук / NV)

Работники Государственного бюро расследований задержали во Львовской области бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам источника, Кудрицкому готовят сообщение о подозрении. Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

Реклама

Кроме этого, ГБР объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО.

Кудрицкого и Гринкевича подозревают в возможном присвоении средств государственного предприятия и отмывании средств во время тендеров на реконструкцию энергетических объектов в 2018 году.

Читайте также:
«Основания для обыска натянуты». Кудрицкий говорит, что в деле о вырубке леса проходит как свидетель

21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

Позже Кудрицкий раскрыл детали этих обысков. По словам экс-главы Укрэнерго, первый обыск состоялся утром в его авто без решения суда. Кудрицкий говорит, что у него просто из рук забрали телефон и куда-то побежали. Впоследствии, как утверждал бывший председатель правления Укрэнерго, состоялись следственные действия в его доме, но уже с постановлением суда.

Читайте также:
Дело Гринкевича. Главное, что стоит знать о крупнейшем скандале с закупками для ВСУ с начала полномасштабного вторжения

Львовский застройщик, бизнесмен Игорь Гринкевич фигурирует в двух делах.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Укрэнерго Владимир Кудрицкий Игорь Гринкевич Государственное бюро расследований (ГБР) Задержание мошенничество Отмывание денег

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies