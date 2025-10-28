ГБР задержало бывшего главу Укрэнерго Кудрицкого: его вместе с Гринкевичем подозревают в мошенничестве — источники NV
Правоохранители задержали бывшего главу Укрэнерго Кудрицкого (Фото: Наталья Кравчук / NV)
Работники Государственного бюро расследований задержали во Львовской области бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По словам источника, Кудрицкому готовят сообщение о подозрении. Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.
Кроме этого, ГБР объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО.
Кудрицкого и Гринкевича подозревают в возможном присвоении средств государственного предприятия и отмывании средств во время тендеров на реконструкцию энергетических объектов в 2018 году.
21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.
Позже Кудрицкий раскрыл детали этих обысков. По словам экс-главы Укрэнерго, первый обыск состоялся утром в его авто без решения суда. Кудрицкий говорит, что у него просто из рук забрали телефон и куда-то побежали. Впоследствии, как утверждал бывший председатель правления Укрэнерго, состоялись следственные действия в его доме, но уже с постановлением суда.
Львовский застройщик, бизнесмен Игорь Гринкевич фигурирует в двух делах.
- Первая касается эпизода, когда он хотел дать взятку одному из руководителей ГБР в 500 тыс. долларов. Суд отправил его под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 млн грн. По этому делу в отношении львовского бизнесмена в суд направлен обвинительный акт.
- Во втором речь идет о создании преступной организации для противоправного завладения бюджетными средствами. Для этого, по данным следствия, Гринкевич заключил договоры с Минобороны на поставку некачественной военной одежды.