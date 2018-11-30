Дата объединительного собора УПЦ будет известна на следующей неделе - Павленко

Ростислав Павленко уверен, что собор пройдет в декабре

Советник президента Украины и директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что на следующей неделе станет известна дата проведения объединительного собора единой Украинской православной церкви.

Он выразил уверенность, что объединительный соборо пройдет в декабре 2018 года, передает Громадське.

"Я думаю, что мы узнаем об этом в начале, может, в середине следующей недели, потому что мы ожидаем сообщения от Вселенского патриарха о предложенной дате. И тогда уже украинские епископы соберутся для того, чтобы выбрать предстоятеля", - заявил Павленко.

Ранее сообщалось, что священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил томос для представления автокефалии (независимости) УПЦ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит упоминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Игорь Козловский о предоставлении томоса, объединении церквей и давлении России