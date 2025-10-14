В российском плену замучили 16-летних Даниила Дахова и Павла Гримака из Мелитополя

В российском плену погибли Даниил Дахов и Павел Гримак — 16-летние подростки из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Об этом 4 сентября во время дебатов накануне Генеральной ассамблеи ООН сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Подробности о жизни и гибели Даниила и Павла рассказали источники Суспільне Запоріжжя.

Даниилу и Павлу было 16 лет. Они вели активный образ жизни, имели четкую гражданскую позицию, участвовали в различных мирных патриотических мероприятиях, мечтали закончить школу и поступить в высшие учебные заведения.

Реклама

«Ребята были обычными юношами. Они посещали экскурсии по родному краю Запорожской области, убирали леса, высаживали деревья. Так же посещали события чествования памяти жертв Голодоморов в Украине, а также все общенациональные праздники», — рассказали источники.

Задержание юношей / Фото: Суспільне Запоріжжя

В декабре 2023 года оккупационная полиция обнародовала видео, на котором сообщалось, что они задержали «диверсионную группу» Черный Саботаж, в состав которой входили подростки из Мелитополя. Оккупанты утверждали, что ребята в 2022 году получили российские паспорта, якобы имели пророссийскую позицию, но при этом передавали разведданные СБУ.

«Следственное управление Следственного комитета России по Запорожской области в отношении задержанных и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных УК РФ: ч. 2 ст. 223.1 (Изготовление взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 222.1 (Незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30 (Подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 205 (Террористический акт), ст. 317 (Покушение на должностных лиц)», — говорилось в заметке российского ведомства.

На самом деле Даниил и Павел попали в плен РФ еще в августе 2023 года, как отмечают источники Суспільного. Оккупанты отчитывались, что задержали «главных представителей движения сопротивления в Запорожской области», пытаясь создать множество фальшивых дел.

«Ребятам приписали вообще всю террористическую деятельность движения сопротивления на территории Запорожской области. Россияне на них сбросили все, что можно и нельзя было, как это делается в России», — рассказал источник.

10 марта 2024 года оккупанты обнародовали еще одно видео, на котором Павел и Даниил заявляли, что их будут судить. После этого о ребятах не было никакой информации.

В конце мая 2024 года россияне сообщили родителям Даниила и Павла, что ребята погибли во время так называемой партизанской работы, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве. Однако на самом деле Даниила и Павла замучили до смерти пытками еще в апреле 2024 года, отмечает Суспільне.

«Официальная версия россиян относительно их смерти, что ребята подорвались на самодельном взрывном устройстве. Но это полный сюр, они просто были замучены россиянами в плену», — говорят источники издания.

Фото Даниила на Майдане в Киеве / Фото: Суспільне Запоріжжя

Родителям Даниила и Павла оккупанты предложили пройти ДНК-тест, чтобы идентифицировать останки, но тела так и не вернули.

«Нашли останки, но их хватило только на один тест ДНК, поэтому больше никаких останков не осталось. Звучит очень странно. В настоящее время захоронения до сих пор не было, потому что тела родителям так и не выдали. Этой казнью россияне в очередной раз доказали: они являются страной-террористом, они просто хотят уничтожить все украинское, все, что связано с Украиной и с нашей нацией. Мы всегда должны это помнить и никогда не идти им на уступки», — отмечают источники Суспільного.