Зеленский подтвердил боевое применение ракет Фламинго и Рута

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что уже в текущем году удастся увеличить использование новых украинских ракет (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Украинские дальнобойные ракеты Рута и Фламинго уже были применены в боевых условиях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Фламинго — было боевое применение. Рута — было боевое применение», — заявил президент.

Он также добавил, что Украина планирует увеличить использование этого вооружения уже в 2025 году.

«Делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали», — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду, что этого удастся достичь.

«Потому что уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат», — сказал глава государства.

Украинские ракеты Фламинго — что известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что размер боевой части ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство и успешно применяется для боевых пусков.

Инфографика: NV

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самой успешной» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

10 октября издание Welt в публикации, посвященной новым дальнобойным украинским крылатым ракетам Фламинго, указывалось, что во время атаки на базу Федеральной службы безопасности страны-агрессора России (ФСБ РФ) на севере временного оккупированного Крыма было использовано три таких ракеты.

26 октября Зеленский сообщил, что на производстве Фламинго была технологическая проблема. Также есть задержка с финансированием от партнеров, которую уже решают.

«Госзаказ будет полностью выполнен до конца года. Украина нашла собственные ресурсы для проплаты и будет иметь определенное количество, которое не разглашается», — подчеркнул украинский президент.