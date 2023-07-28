Пограничники отбили атаку российской ДРГ в Сумской области 28 июля, 15:42 Российская ДРГ пыталась пробраться через границу в Сумской области (Фото:МВД)

Силы обороны Украины в четверг, 27 июля, отбили очередную попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию Сумской области.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.



«Вчера также наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ по Сумской области. По таким группам наши украинские защитники сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы», — сказал Демченко.



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Он рассказал, что основной задачей ДРГ было выявление расположения Сил обороны Украины и минирование местности.