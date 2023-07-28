Пограничники отбили атаку российской ДРГ в Сумской области
Российская ДРГ пыталась пробраться через границу в Сумской области (Фото:МВД)
Силы обороны Украины в четверг, 27 июля, отбили очередную попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию Сумской области.
Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
«Вчера также наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ по Сумской области. По таким группам наши украинские защитники сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы», — сказал Демченко.
Он рассказал, что основной задачей ДРГ было выявление расположения Сил обороны Украины и минирование местности.