Пограничники отбили атаку российской ДРГ в Сумской области

28 июля, 15:42
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Российская ДРГ пыталась пробраться через границу в Сумской области (Фото:МВД)

Российская ДРГ пыталась пробраться через границу в Сумской области (Фото:МВД)

Силы обороны Украины в четверг, 27 июля, отбили очередную попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию Сумской области.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Вчера также наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ по Сумской области. По таким группам наши украинские защитники сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы», — сказал Демченко.

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Он рассказал, что основной задачей ДРГ было выявление расположения Сил обороны Украины и минирование местности.

https://www.youtube.com/watch?v=lkDTIZP04jM&ab_channel=UkrinformTV
Редактор: София Лазарова

Теги:   Диверсионные группы Сумская область Диверсионная группа Украинско-российская граница Война России против Украины Русские диверсанты ДРГ

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