10 взрывов за девять минут. Россияне массированно атаковали Чугуев дронами

Вечером в пятницу, 17 октября, Чугуев массированно атаковали российские беспилотники . В городе прозвучало более 10 взрывов, сообщает Суспільне Харків.

Обновлено 22:36. ПС сообщили о вражеских дронах с Харьковской области на Днепропетровскую.

Первые взрывы прозвучали в 21:39, а в 21:52 произошли еще два — 11-й и 12-й.

Воздушную тревогу для Чугуевского района объявили в 20:58.

В Воздушных силах сообщали о БпЛА в Харьковской области.

В ночь на пятницу, 17 октября, армия страны-агрессора России атаковала Украину 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — шахеты.

Ночью россияне массированно атаковали шахедами инфраструктуру Кривого Рога Днепропетровской области, в результате чего без электроэнергии остаются по меньшей мере 25 населенных пунктов.