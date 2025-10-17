10 взрывов за девять минут. Россияне массированно атаковали Чугуев дронами

17 октября, 22:21
Поделиться:
Российские шахеды атаковали Чугуев (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские шахеды атаковали Чугуев (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в пятницу, 17 октября, Чугуев массированно атаковали российские беспилотники. В городе прозвучало более 10 взрывов, сообщает Суспільне Харків.

Обновлено 22:36. ПС сообщили о вражеских дронах с Харьковской области на Днепропетровскую.

Первые взрывы прозвучали в 21:39, а в 21:52 произошли еще два — 11-й и 12-й.

Воздушную тревогу для Чугуевского района объявили в 20:58.

Реклама

В Воздушных силах сообщали о БпЛА в Харьковской области.

В ночь на пятницу, 17 октября, армия страны-агрессора России атаковала Украину 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — шахеты.

Ночью россияне массированно атаковали шахедами инфраструктуру Кривого Рога Днепропетровской области, в результате чего без электроэнергии остаются по меньшей мере 25 населенных пунктов.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Война России против Украины шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies