Более 10 попаданий: войска РФ массированно атаковали инфраструктуру Кривого Рога, возникли пожары, обесточены 25 населенных пунктов

В Кривом Роге зафиксировано более 10 попаданий в объекты инфраструктуры 17 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 17 октября, массированно атаковали шахедами инфраструктуру Кривого Рога Днепропетровской области, в результате чего без электроэнергии остаются по меньшей мере 25 населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, противовоздушная оборона сбила над Криворожским районом ночью 22 российских дронов. Зафиксировано более десяти попаданий в объекты инфраструктуры Кривого Рога, возникли пожары. Возгорания уже ликвидированы, пострадавших нет.

В ГСЧС уточнили, что пожар возник на территории промышленного предприятия. Повреждена энергетическая инфраструктура.

Вилкул сообщил, что обесточивание фиксируются в селах Авангагд, Верабово, Мировское и 22 населенных пунктах Криворожского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Из-за отсутствия электроэнергии отменено движение троллейбусов на Мировское.

Ранее 17 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об атаке дронами РФ на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. По его словам, россияне каждую ночь бьют по энергетике, Зеленский назвал это системным террором.