Более 10 попаданий: войска РФ массированно атаковали инфраструктуру Кривого Рога, возникли пожары, обесточены 25 населенных пунктов

17 октября, 08:34
Поделиться:
В Кривом Роге зафиксировано более 10 попаданий в объекты инфраструктуры 17 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

В Кривом Роге зафиксировано более 10 попаданий в объекты инфраструктуры 17 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 17 октября, массированно атаковали шахедами инфраструктуру Кривого Рога Днепропетровской области, в результате чего без электроэнергии остаются по меньшей мере 25 населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, противовоздушная оборона сбила над Криворожским районом ночью 22 российских дронов. Зафиксировано более десяти попаданий в объекты инфраструктуры Кривого Рога, возникли пожары. Возгорания уже ликвидированы, пострадавших нет.

Реклама

ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В ГСЧС уточнили, что пожар возник на территории промышленного предприятия. Повреждена энергетическая инфраструктура.

ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Вилкул сообщил, что обесточивание фиксируются в селах Авангагд, Верабово, Мировское и 22 населенных пунктах Криворожского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Из-за отсутствия электроэнергии отменено движение троллейбусов на Мировское.

ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Ранее 17 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об атаке дронами РФ на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. По его словам, россияне каждую ночь бьют по энергетике, Зеленский назвал это системным террором.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика Отключения света Война России против Украины Александр Вилкул Дроны шахеды атака шахедов атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies