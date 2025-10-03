СБУ заявила о задержании чиновника Минюста, который организовал схему уклонения от мобилизации

Чиновник предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета, рассказала СБУ (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из руководителей Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, который организовал схему уклонения от мобилизации.

Пресс-служба СБУ в пятницу, 3 октября, сообщила, что чиновник предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных выводов о «плохом» здоровье.

По данным следствия, он обещал клиентам, что при необходимости сможет решить вопрос с удалением их персональных данных из розыска ТЦК.

В СБУ отметили, что стоимость таких «услуг» составляла 20 тысяч долларов. Для реализации схемы чиновник использовал личные связи в медучреждениях и военкоматах Киева.

Сотрудники СБУ задержали чиновника «на горячем», когда он получал часть взятки за «списание» военнообязанного.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114- 1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 369−2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).
Продолжается расследование для установления всех участников и обстоятельств преступления. Чиновнику Минюста грозит до восьми лет заключения.

6 августа стало известно, что СБУ и НАБУ разоблачили бывшего госсекретаря Министерства юстиции и действующих руководителя и заместителя ведомственных управлений на хищении более 10 млн грн.

