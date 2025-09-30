СБУ заявила о выявлении чиновника МИД Украины, который продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и с участием Министерства иностранных дел заявили о разоблачении схемы , по которой граждане РФ получали возможность легально передвигаться по странам Евросоюза.

Об этом СБУ 30 сентября сообщила в своем Telegram.

Расследование установило, что советник одного из департаментов МИД в 2022 году продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС. Операция действовала на начальном этапе полномасштабного вторжения РФ, когда чиновник занимал должность второго секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в одной из европейских стран.

В рамках схемы чиновник принимал «заказы» от граждан РФ, которые стремились беспрепятственно попасть в ЕС и свободно передвигаться по его территории, отметила спецслужба. За деньги он оформлял украинское гражданство и выдавал загранпаспорта. Для поиска клиентов чиновник использовал сеть посредников, расположенных в ЕС.

Сейчас проверяется, были ли «легализованные» россияне причастны к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ. Во время обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами его противоправной деятельности, добавила СБУ.

Чиновнику сообщено о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная должностным лицом с использованием должностных полномочий. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.