СБУ заявила о выявлении чиновника МИД Украины, который продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС
Чиновник МИД продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС (Фото: СБУ)
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и с участием Министерства иностранных дел заявили о разоблачении схемы, по которой граждане РФ получали возможность легально передвигаться по странам Евросоюза.
Об этом СБУ 30 сентября сообщила в своем Telegram.
Расследование установило, что советник одного из департаментов МИД в 2022 году продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС. Операция действовала на начальном этапе полномасштабного вторжения РФ, когда чиновник занимал должность второго секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в одной из европейских стран.
В рамках схемы чиновник принимал «заказы» от граждан РФ, которые стремились беспрепятственно попасть в ЕС и свободно передвигаться по его территории, отметила спецслужба. За деньги он оформлял украинское гражданство и выдавал загранпаспорта. Для поиска клиентов чиновник использовал сеть посредников, расположенных в ЕС.
Сейчас проверяется, были ли «легализованные» россияне причастны к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ. Во время обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами его противоправной деятельности, добавила СБУ.
Чиновнику сообщено о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная должностным лицом с использованием должностных полномочий. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.