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CБУ задержала в Мариуполе агента ФСБ РФ

Сегодня, 13:25
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CБУ задержала в Мариуполе агента ФСБ РФ - фото

СБУ

Агент ФСБ был завербован в РФ в 2017 году

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Мариуполе бывшего военнослужащего, работавшего на российские спецслужбы.

Как сообщается, офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Андропова.

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Связным российского агента был назначен гражданин Украины 1961 года рождения Вячеслав Левченко.

«В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258−3 УК Украины и обменян на пленных военнослужащих ВС Украины», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, координируя свои действия с Левченко, агент ФСБ пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

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Кроме того, он собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации отдельных подразделений ВСУ, задействованных в проведении ООС.

Оперативники задержали злоумышленника непосредственно во время получения им материалов с ограниченным доступом.

Во время обыска по месту жительства агента было обнаружено и изъято большое количество сим-карт, в том числе провайдера с оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины (от 10 до 15 лет).

Теги:   Мариуполь СБУ Контрразведка Российская агрессия ФСБ

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