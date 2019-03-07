СБУ разоблачила чиновника Харьковского горсовета, завербованного ФСБ
Служба
безопасности Украины разоблачила в Харькове чиновника горсовета, завербованного
ФСБ РФ.
Об этом в
четверг, 7 марта, во время брифинга заявил представитель департамента
контрразведки СБУ Владимир Настюк.
"5 марта
этого года контрразведчиками под процессуальным руководством органов
прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины - заместитель
директора одного из департаментов Харьковского городского совета", -
рассказал он, представив видео с признательными показаниями задержанного.
По словам Настюка,
чиновнику уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст.111 (государственная измена)
Уголовного кодекса Украины (от 10 до 15 лет лишения свободы) и избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
В то же время имя
подозреваемого не сообщается.