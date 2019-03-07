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СБУ разоблачила чиновника Харьковского горсовета, завербованного ФСБ

Сегодня, 12:52
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Скриншот с видео СБУ/YouTube

Имя задержанного чиновника в СБУ не сообщили

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове чиновника горсовета, завербованного ФСБ РФ.

Об этом в четверг, 7 марта, во время брифинга заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

"5 марта этого года контрразведчиками под процессуальным руководством органов прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины - заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета", - рассказал он, представив видео с признательными показаниями задержанного.

По словам Настюка, чиновнику уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины (от 10 до 15 лет лишения свободы) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

В то же время имя подозреваемого не сообщается.

Теги:   Горсовет Чиновники Сепаратисты Харьков Вербовка Российские спецслужбы ФСБ

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