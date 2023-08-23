«Просто сенсация». Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем мог перелететь в Украину и сдаться ВСУ — Бутусов 23 августа, 14:50 Ми-8 (Фото:Ilya Zakharov/www.flickr.com)

Журналист Юрий Бутусов заявил, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ. По его словам, не исключено, что имеет место первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.

«Эта история обещает стать легендарной. Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ. Об этом сообщил российский пропагандистский канал. Россияне сообщают, что причина перелета — навигационные ошибки, но без сомнений, это очередная российская ложь», — написал он в Facebook.

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Бутусов добавил, что если вертолет перелетел на аэродром Полтавы, как сообщил российский блогер, то он находится примерно в 300 километрах от линии фронта, и приземлиться там россияне могли только осознанно, в результате хорошо подготовленного перелета.

«Вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, ошибиться на 300 км просто невозможно, это большой расход топлива. Никаких случайностей быть не может», — подчеркнул он.

По его словам, если все было так как написали россияне, то не исключено, что имеет место первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.

«Это просто сенсация, которая деморализует путинскую элиту военной авиации. Ждем деталей от украинских официальных источников, но эта тема обещает быть во всех мировых медиа. Неужели экипаж вертолета решил присоединиться к рядам Легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса?», — добавил он.

Бутусов заявил, что было бы интересно услышать заявление российских пилотов.