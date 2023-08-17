«Аллигаторы» и «ночные охотники» против ВСУ. Как с ними бороться 17 августа, 20:13 NV Премиум

Применение многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 на южном и восточном направлениях фронта доставляет немало проблем украинским силам наступления

Самая большая проблема, что эти вертолеты могут запускать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) типа Вихрь, Штурм-В и Атака-М с максимальной дальности 8−10 км. Но даже если рассматривать не максимальные значения, а 5−6 км, то все равно летательный аппарат врага не заходит в зону поражения украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). А учитывая то, что полеты и подходы к пусковым рубежам выполняются оккупантами на предельно малых высотах, то обнаружить такой вертолет украинским наземным радиолокационным станциям (РЛС) практически невозможно. Впрочем, даже если его и обнаружат, то остается мало времени на реакцию, чтобы уничтожить цель.

Видео дня

Из кадров видеоподтверждений и официальных сообщений понятно, что захватчики применяют вертолеты преимущественно для пусков неуправляемых ракет. И эти пуски выполняются в режиме кабрирования (когда поднимается нос летательного аппарата, чтобы таким образом нанести ракетный удар по навесной траектории). Неуправляемые ракеты и без того обладают небольшой точностью поражения, а в этом случае просто ведется обстрел по площадям. Конечно, это опасно, но эффективность таких обстрелов вряд ли высока. И, по отдельным оценкам, таким образом вражеские силы пытаются хоть как-то компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов на определенных участках.

Это достаточно современные вертолеты. Хотя, если учитывать историю их создания, то все это глубокие модификации летательных аппаратов, которые разрабатывались еще в советское время. Это то, что касается их конструкции. А то, что заявлено по оборудованию, то оно иногда доходит до уровня четвертого-пятого поколений.