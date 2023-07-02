Наносил антисемитские надписи. Перед судом предстанет мужчина, который называл Ужгород своим «родным российским городом»

2 июля, 14:33
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Обвиняемый в нанесении антисемитских надписей в центре Ужгорода и в оправдании агрессии РФ (Фото:Закарпатская областная прокуратура)

Обвиняемый в нанесении антисемитских надписей в центре Ужгорода и в оправдании агрессии РФ (Фото:Закарпатская областная прокуратура)

Жителя Ужгорода будут судить по факту нанесения антисемитских надписей в центре города и оправдания агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры

«Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении ужгородца по факту изготовления и распространения материалов, содержащих оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификацию ее участников», — говорится в заметке.

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Отмечается, что мужчина изготовил «научный труд», данные в котором искажали реальные события в Украине и содержали многочисленные антисемитские высказывания. Труд ужгородец направил одной из местных общественных организаций.

Наличие состава преступления в этом документе подтвердили выводы судебно-лингвистической экспертизы.

Мужчина оправдывал россиян и утверждал, что не РФ спровоцировала войну. В частности сообщал, что трагические события в Мариуполе, Буче и других городах на самом деле инсценированы еврейским сообществом, чтобы спровоцировать конфликт. При этом обвиняемый доказывал, что войны между Россией и Украиной не существует, а Ужгород называл своим «родным русским городом».

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Ужгород Антисемитизм Суд Война России против Украины

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