Расстрел колонны. Российского командира будут судить за убийство мирных жителей Ирпеня 11 апреля, 16:14 Российские военные расстреляли машины с людьми, которые пытались эвакуироваться из Ирпеня (Фото:Офис генпрокурора)

В суд направили обвинительный акт в отношении российского командира, причастного к убийству мирных жителей Ирпеня, которые пытались эвакуироваться из города в начале марта 2022 года.

Как сообщает Офис генпрокурора, речь о командире роты 173-го отдельного разведбатальона 106-й дивизии ВС РФ. Его подозревают в жестоком обращении с гражданскими, объединенном с умышленным убийством и другими нарушениями законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



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По данным расследования, 5 марта 2022 года российские оккупанты 173-го отдельного разведбатальона и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание на улице Федора Кричевского в Ирпене и проверяли мирных жителей на выезде из города. Военные страны-террориста РФ взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой из Ирпеня можно было эвакуироваться на машине, на улице Олега Кошевого.

Инфографика: Нацполіція

Утром 6 марта жители Ирпеня попытались выехать из города на своих машинах, на которые наклеили надписи Дети и Эвакуация. Оккупанты открыли по ним огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела шести машин пять человек погибли, еще семь, в том числе маленький ребенок, были ранены. Россияне не разрешили помочь раненым.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении трем российским военным, причастным к расстрелу колонны: командиру разведроты 173-го отдельного разведывательного батальона и двум военным 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.