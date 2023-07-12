Кабмин расширил перечень сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации 12 июля, 11:09 Кабмин усовершенствовал порядок бронирования военнообязанных (Фото:Кабинет министров Украины)

Кабинет министров Украины расширил перечень сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Также установили четкие сроки рассмотрения обращений по определению, являются ли предприятия критически важными.



Как сообщает министерство экономики, такие изменения внесли в постановление № 76 от 27 января 2023 года.

Теперь предельные сроки рассмотрения обращения предприятий, учреждений и организаций не должны превышать 10 рабочих дней.

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Для признания критически важными — что дает право на бронирование сотрудников — предприятия должны соответствовать трем или больше критериям из семи. Среди них, в частности:

сумма уплаченных налогов и сборов;

отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса ( ЕСВ);

ЕСВ); важность значения для сферы национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины;

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Для некоторых предприятий, например, в сфере топливно-энергетического комплекса, нужно соответствовать двум и более критериям.

Другие изменения предусматривают следующее:

суммы ЕСВ теперь учитываются в налоговом критерии для определения предприятия критически важным ( он предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей на сумму более €1,5 млн);

он предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей на сумму более €1,5 млн); предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными, если соответствуют двум критериям, а не трем, как раньше;

применение единого подхода к определению количества военнообязанных, которые подлежат бронированию и работают в государственных органах и органах местного самоуправления.