Сроки и критерии. Как действуют правила бронирования и кто может получить отсрочку от мобилизации в июле — есть ли изменения 27 июня, 16:55 Всеобщая мобилизация: кого можно бронировать с 1 июля и изменились ли правила бронирования (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

На работе некоторые сотрудники получить отсрочку от мобилизации в Украине, если компания и такой человек соответствуют требованиям законов. Рассказываем, кто и при каких условиях получает право на бронирование и отсрочку.

Общая мобилизация продлена до 18 августа 2023 года. Повестки вручают всем мужчинам от 18 до 60 лет, мобилизации подлежат все, кого признали годными для военной службы во время военного положения. Однако некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку. Один из видов отсрочки — бронирование на работе.

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Постановление Кабинета Министров Украины № 400 от 28 апреля 2023 года определяет изменения и устанавливает сроки принятия решения о предоставлении брони военнообязанным работникам предприятий. Бронь можно будет оформить в течение 25 дней.

Сейчас Украина рассматривает возможность внесения изменений в законодательство, чтобы бронировать от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов. Директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко сообщил, что уже есть наработки, но решение пока не найдено. Законодательством предусмотрено, что бронироваться могут только предприятия, учреждения и организации.



Кто может бронировать работников

Действует приказ № 952 Минэкономики, который утверждает критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики. Бронировать работников могут предприятия критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины или обеспечения деятельности чего-то, что занимается обороной. Таким образом, необходимо, чтобы предприятие подпадало под критерии из списка:

проводит поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

проводит в соответствии с законами Украины реализацию государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получает финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняет работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;

осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

осуществляет такой вид производства или предоставляет такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или предоставления услуг в сфере формирования и/или реализации политики которой обеспечивает Минэкономики.

Сколько длится бронирование для украинцев с 1 июля

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для военнообязанных, которые работают:

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания ( заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий ( заказов); На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кого можно забронировать от мобилизации

Согласно закону и приказу, бронировать можно тех мужчин, которые являются военнообязанными, не имеют отсрочки по другому пункту статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и которых разрешено бронировать. Это мужчины, которыеработают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания ( заказы), если это необходимо для их выполнения;

заказы), если это необходимо для их выполнения; на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кого нельзя забронировать с 1 июля

Существуют две категории работников, которые не получают отсрочку из-за бронирования на работе, даже если организация может предоставить бронирование. Такие распоряжения дало высшее военное руководство и именно такое условие предусмотрено законодательством Украины. Запрещено бронировать две категории работников:

те, которые не получают бронирование из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он подал Минобороны;

те, кто уже имеет право или получил отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По военной специальности военнообязанных мужчин — в письме Минобороны № 220/1469 от 11.03.2022 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования тех мужчин, которые имеют дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности зашифрованы такими кодами:

Рядового, сержантского и старшинского состава: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

Офицерского состава по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.