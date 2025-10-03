Бригада Любарт: тыл и фронт, работающие вместе

Бригада Любарт в составе корпуса Азов — Особенности службы, как присоединиться и что о ней известно (Фото: Пресс-служба)

Фронт держится не только на солдатах в блиндажах. За каждым их шагом стоит невидимая работа — дроны, машины, медицина, снаряжение. Без этого даже самые отважные воины не выдержат. Поэтому сегодня тыл и фронт — это единое целое.

Яркий пример этого — бригада Любарт, о которой больше можно узнать на официальном сайте lubart.army.

Кто такие воины Любарта

В своей новой информационной кампании бригада говорит о себе просто и откровенно: Мы рождены на войне. Крещеные огнем. Мы — Любарт. Это не громкий лозунг, а сжатая формула их истории.

Любарт действительно появился в водовороте полномасштабного вторжения, закалился в тяжелых боях и сегодня держит рубеж как отдельная боевая сила.

В феврале 2022-го несколько десятков человек сами собрались в отряд, чтобы защищать свой край. Впоследствии они попали в Силы спецопераций, позже воевали в составе 5-го батальона Азова. В 2024 году этот путь завершился новым этапом — Любарт стал 20-й бригадой НГУ в составе 1-го корпуса Азов. Теперь это не небольшая группа, а большая боевая часть, которая прошла Киевщину, Бахмут, Серебрянский лес, Запорожье и Херсонщину. Их отличие — не только выносливость, но и умение держать ответственность за каждый рубеж.

Именно поэтому батальон Любарт стал бригадой, и символом стойкости и доверия.

Фото: Боец бригады Любарт стоит на фоне украинского флага, приложив руку к груди

Lubart Foundation — тыл, который держит вместе с фронтом

Фронт невозможен без тыла. Для «Любарта» этим тылом стал Lubart Foundation — официальная платформа поддержки бригады. Фонд напрямую закупает все, что нужно подразделению: от дронов и тепловизоров до машин для эвакуации и медикаментов.

Волонтеры работают без посредников: каждая гривна быстро превращается в конкретную помощь бойцам. Важно и то, что фонд регулярно отчитывается обо всех расходах — это создает доверие и показывает прозрачность. Каждый донат здесь — это не просто благотворительность, а вклад в победу.

Что именно нужно бригаде сегодня?

Любарт ежедневно выполняет задачи на передовой, поэтому их потребности остаются постоянными:

дроны и средства наблюдения;

транспорт для эвакуации и логистики;

медицинское оборудование;

средства связи и защиты; ● средства связи и защиты.

Какие задачи выполняет бригада Любарт в составе корпуса Азов / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua ОК Юг

Любарт вакансии — как присоединиться к бригаде

Сегодня бригада открыта для всех, кто готов служить. У Любарта есть вакансии для разных направлений: боевых подразделений, тылового обеспечения и медицинской службы. Опыт не обязателен — новобранцев обучают с нуля. Сначала базовый курс продолжительностью 8 недель, затем специализация и слаживание в составе подразделения.

Каждый боец получает денежное обеспечение, современную экипировку, форму Национальной гвардии на все сезоны и личное оружие.

Фото: Военный медик бригады Любарт в шлеме читает сообщения от родных во время службы

Почему именно Любарт?

Любарт сочетает фронтовой опыт с современной подготовкой. Здесь тренировки и обучение — часть ежедневной работы, стандарты ближе к натовским, чем советским. Возглавляет бригаду подполковник Вадим Янки Крикун.

Он в строю с 2014-го, видел Иловайск, Широкино, Бахмут. Бойцы доверяют ему, потому что знают: это командир, который сам прошел все, что проходят они. Именно благодаря такому лидерству отряд вырос в полноценную боевую бригаду.

Эта история — не только о фронте. Она о взаимной поддержке: воины защищают страну на передовой, а тыл дает им силу и ресурс.

Как помочь бригаде прямо сейчас

Каждый может сделать вклад в победу Любарта:

Присоединиться к бригаде, подав анкету онлайн; Поддержать Lubart Foundation финансово или передав снаряжение; Распространять правду о бригаде и ее миссии в соцсетях.

Тыл и фронт — это единственная сила, которая держит Украину в этой войне.

Бригада Любарт ждет тех, кто готов действовать. Присоединяйся или поддержи — больше на lubart.army.