Спецназовцы зашли в тыл врага и уничтожили более 10 российских захватчиков (Фото: Силы специальных операций ВС Украины / Telegram)

На Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 вояк оккупационной армии РФ.

Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (ССО ВСУ), публикуя видео с поля боя.

Как отмечается, спецдействия провели бойцы группы А 1-го отряда 144-го центра ССО ВСУ.

«Операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки, спешелы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

После этого было принято решение остаться на ночевку на захваченных позициях и устроить засаду на российские группы подкрепления.

«Благодаря решительным действиям операторов, слаженной работе БпЛА и минометных расчетов, удалось уничтожить еще несколько штурмовых групп врага», — сообщили в ССО ВСУ.

Результатом спецдействий стало уничтожение 13 оккупантов.

Северо-Слобожанское направление — это направление, которое Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ввел в свою сводку с 16 июня 2025 года из-за активизации российских оккупационных войск в приграничье Сумской области.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами.