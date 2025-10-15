Операция ССО на Северо-Слобожанском направлении (Фото: Скриншот из видео ССО)

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) провели успешную разведывательно-боевую операцию на Северо-Слобожанском направлении, в ходе которой ликвидировали оккупантов. Об этом 15 октября ССО сообщили в своем Telegram.

По данным ССО, группа операторов продвинулась за линию украинских позиций и незаметно зашла на подконтрольную армии страны-агрессора территорию.

После дополнительной разведки с помощью дрона спецназовцы начали штурмовые действия, отработанные ранее во время учений и предыдущих операций.

«Главная огневая мощь группы, пулеметчик, обеспечил подавление огнем противника. Марксмен с оптикой уничтожил врагов, которые прятались, четкими одиночными выстрелами. Другая подгруппа спешелей вплотную подошла к позициям и отработала россиян вблизи», — отметили в ССО.

По сообщению Сил специальных операций, дезориентированные российские военные были полностью ликвидированы. Украинские спецназовцы захватили документы и средства связи противника, после чего без потерь вернулись на свои позиции.

Северо-Слобожанское направ ление — это направление, которое Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ввел в свою сводку с 16 июня 2025 года из-за активизации российских оккупационных войск в приграничье Сумской области.

9 сентября ССО сообщали, что бойцы 8-го полка Сил специальных операций пресекли попытку россиян прорваться к ключевой позиции Сил обороны на Северо-Слобожанском направлении. Подразделение отразило около 20 атак, сорвало планы противника и удержало важные оборонительные рубежи.