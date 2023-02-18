«Посмотрите, что Путин сделал со своей страной!». Блинкен назвал потери России в войне против Украины 18 февраля, 19:40 Энтони Блинкен (Фото:Petr David Josek/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более 1 млн россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, сообщает Bild.

«Посмотрите, что произошло, что Путин сделал со своей страной. Около 200 тысяч российских жертв в Украине за прошлый год. Более миллиона россиян, покинувших страну, потому что не хотят быть частью этой войны», — отметил Блинкен.

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Также, по его словам, тысячи компаний заморозили свой бизнес в России.

Он подчеркнул, что и украинцы, и Запад сейчас объединены как никогда.

«Путин думал, что разделил НАТО, но произошло обратное. За свою 30-летнюю политическую карьеру я никогда не видел столь сильного и сплоченного Альянса, который так готов принимать новых членов», — сказал Блинкен.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 17 февраля, заявил, что кремлевская НДП Вагнера с начала полномасштабного вторжения России потеряла в Украине более 30 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч погибших.