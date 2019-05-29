Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе Вчера, 18:23 Цей матеріал також доступний українською прес-центр АТО Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем прес-центр АТО

В среду, 29 мая, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, где боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил:

возле села Водяное — из артиллерийских систем калибра 122 мм;

четыре раза вблизи населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

у города Марьинка — из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новотроицкое — из автоматических станковых гранатометов;

вблизи села Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Потерь среди украинских военнослужащих нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», — подчеркнули в штабе.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранение.