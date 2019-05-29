В зоне ООС украинские военные уничтожили трех оккупантов Вчера, 07:18 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм боевики ударили вблизи Широкино. Неподалеку Пищевика террористы обстреляли украинских военных из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки, Марьинки и Лебединского украинские позиции трижды попали под огонь из минометов калибра 120 мм. Возле Каменки и Водяного террористы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Чермалыка — из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции сил ООС вблизи Попасной, а украинские позиции в районе Железного попали под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным разведки Объединенных сил, за минувшие сутки трое оккупантов были уничтожены, еще один — ранен.

С начала текущих суток террористы трижды обстреляли позиции украинских военных. В частности, вблизи Песков боевики применили 82 мм минометы. Возле Марьинки украинские позиции попали под огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Гнутово боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.