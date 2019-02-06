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Боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил

Сегодня, 18:18
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В среду, 6 февраля, российско-оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе один раз их запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Позиции возле Песков трижды обстреляли из минометов калибра 82 мм, в районе Лебединского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи поселка Павлополь - из гранатометов.

Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Крымского и Хутора Вильный.

Позиции ООС в районе населенного пункта Пивденное были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, что 5 февраля террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня, пять раз применив запрещенное вооружение.

Теги:   Сводка АТО Операция Объединенных сил на Донбассе ООС

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