Боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил
В среду, 6 февраля, российско-оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе один раз их запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Позиции возле Песков трижды обстреляли из минометов калибра 82 мм, в районе Лебединского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи поселка Павлополь - из гранатометов.
Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Крымского и Хутора Вильный.
Позиции ООС в районе населенного пункта Пивденное были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Напомним, что 5 февраля террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня, пять раз применив запрещенное вооружение.