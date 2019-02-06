В зоне ООС военные уничтожили бронированную машину и внедорожник боевиков Сегодня, 07:15 478 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня, пять раз применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Опытного. Автоматические гранатометы применили неподалеку Песков. В районе Гнутово террористы обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции сил ООС вблизи Новомихайловки попали под огонь из гранатометов и стрелкового оружия.



В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики с 82 мм минометов обстреляли украинские позиции возле хутора Вольный и Крымского. Вблизи Троицкого обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, и автоматических гранатометов. В районе Катериновки террористы применили минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки четверо оккупантов уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения. Также была уничтожена бронированная боевая машина террористов и внедорожник.