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Боевики два раза обстреляли позиции ООС - сводка

Вчера, 18:30
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В пятницу, 1 февраля, боевики два раза атаковали позиции ООС, во время одного из обстрелов применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный.

Вследствие обстрелов боевиков пострадавших среди военнослужащих Объединенных сил нет. 

Подразделения ООС подавляли огонь боевиков с применением дежурных огневых средств. Ситуация остается под контролем украинских военных.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.

В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс

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