Боевики два раза обстреляли позиции ООС - сводка
В пятницу, 1 февраля, боевики два раза атаковали позиции ООС, во время одного из обстрелов применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный.
Вследствие обстрелов боевиков пострадавших среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Подразделения ООС подавляли огонь боевиков с применением дежурных огневых средств. Ситуация остается под контролем украинских военных.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.
В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.