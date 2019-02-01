В зоне ООС украинские позиции возле Песков попали под огонь из минометов и БМП Сегодня, 07:13 1022 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки восток в районе Песков боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.



В полосе действий оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 мм и гранатометов были обстреляны украинские позиции вблизи Кряковки. Из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции возле Крымского. В районе хутора Вольный обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Станицы Луганской террористы применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, двое получили ранения.

В течение текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.