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В зоне ООС украинские позиции возле Песков попали под огонь из минометов и БМП

Сегодня, 07:13
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EPA

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки восток в районе Песков боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 мм и гранатометов были обстреляны украинские позиции вблизи Кряковки. Из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции возле Крымского. В районе хутора Вольный обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Станицы Луганской террористы применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, двое получили ранения.

В течение текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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